Госпакет "Волготанкера" готовят к продаже

20% акций крупнейшего российского речного пароходства ОАО "Волготанкер", принадлежащие государству, будут проданы в этом году. Продажа выглядит довольно странно, так как получить за акции хорошую цену правительству не удастся: компании предъявлены налоговые претензии, из-за чего кредиторы готовы были объявить дефолт по трехлетнему кредиту на сумму 120 млн. долларов, полученному «Волготанкером» летом 2004 года.

Напомним, что в конце прошлого года налоговая служба предъявила "Волготанкеру" претензии за 2001 г. на сумму 24 млн долл. При этом чистая прибыль компании не превышает 15 млн долл. год.

Между тем налоговые претензии к "Волготанкеру" предъявляются уже не первый раз. За последние четыре года между судоходной компанией и областным налоговым управлением состоялось 211 судебных процессов. А в августе этого года прокуратура Самарской области возбудила уголовное дело по факту уклонения "Волготанкера" от уплаты налогов в особо крупном размере.

В январе 2005 г. на имущество пароходства был наложен арест, в результате чего кредиторы "Волготанкера" даже заявили о возможности дефолта по трехлетнему кредиту в сумме 120 млн долл., предоставленному компании летом 2004 года. На сегодняшний момент арест со счетов пароходства снят.

Как сообщает "Газета", нынешнюю приватизацию 20% акций "Волготанкера" и налоговые претензии в самом пароходстве воспринимают как звенья одной цепи. "Это события, которые похожи на тщательно спланированную и выстроенную игру, направленную на снижение стоимости пакета акций компании", - считает вице-президент "Волготанкера" Андрей Клейменов. При этом Клейменов отмечает, что менеджмент «Волготанкера» не намерен участвовать в предстоящем аукционе, поскольку приватизация госпакета пароходства по сниженной цене наносит прямой ущерб государству.

По данным "Газеты", оценки специалистами стоимости государственного пакета пароходства варьируется от 15-20 до 60-80 млн долл. Как заявил РБК один из экспертов, с учетом налоговых претензий стартовая цена может снизиться на 25%-30%, а это означает, что приватизация госпакета в любом случае станет для будущего владельца удачным финансовым вложением.

Как стало известно РБК, председатель совета директоров "Волготанкера" Александр Александрович обратился к премьер-министру России Михаилу Фрадкову с письмом, в котором содержится просьба рассмотреть вопрос об исключении "Волготанкера" из перечня приватизируемых в этом году предприятий ввиду сложившейся обстановки. "В сложившихся условиях государству придется реализовывать свою долю в пароходстве по заведомо заниженной цене. А нанесение любого ущерба государству полностью противоречит нашим интересам", - говорится в письме.