Миллиардер предупредил о грозящей Британии «долговой спирали смерти»
Рост расходов на обслуживание сделанных ранее займов в сочетании с необходимостью делать новые заимствования по более высоким ставкам могут привести к тому, что Великобритания попадет в «долговую спираль смерти». Об этом предупредил основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates Рэй Далио, сообщает Financial Times (FT).
За последние месяцы доходность десятилетних гособлигаций Великобритании резко выросла, достигнув максимума с 2008 года, а объемы размещения бумаг выросли, отмечает FT.
«Все это выглядит как формирование долговой спирали смерти, поскольку для обслуживания долгов придется либо больше занимать и этот долг тоже придется обслуживать, либо сокращать другие расходы, либо увеличивать налоги», — описал ситуацию Далио.
По словам миллиардера (Bloomberg оценивает состояние Далио в $16,2 млрд), необходимость занимать все больше денег под все более высокий процент создает «самоусиливающийся цикл» ухудшения ситуации с долгами.
«Когда приходится занимать деньги для того, чтобы обслуживать старые долги, процентные ставки растут, а вслед за ними растут и расходы на обслуживание долгов, так что вам нужно больше занимать, чтобы расплатиться», — добавил Далио.
Миллиардер призвал власти Великобритании сократить бюджетный дефицит (в текущем финансовом году, как ожидается, составит 4,5%), предупредив, что в противном случае ситуация может стать еще более угрожающей.
«Это как у человека с [атеросклеротическими] бляшками в артериях, и их число быстро растет. Выплаты по долгам тоже растут и выдавливают другие расходы, вдобавок создают риск того, что часть бляшки отколется. Никто не может сказать точно, когда это произойдет, но можно точно сказать, что риски очень высоки и продолжают расти», — отметил Далио.
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