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Большинство чехов не захотели отказываться от кроны ради евро

Radiožurnál: две трети чехов не захотели отказа от кроны и перехода на евро
Присоединение к еврозоне не поддержали большинство чехов, они выступили за референдум по этому вопросу. Экономисты сравнили нахождение в ЕС без еврозоны положением «полураздетой принцессы», но признали инфляционные риски
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Фото: David W Cerny / Reuters
Фото: David W Cerny / Reuters

Две трети чехов (68%) не считают выгодным для себя отказ Чехии от кроны и переход на евро, обратную точку зрения выразил 21% опрошенных, следует из исследования агентства Median, передает iRozhlas.

Еще 11% респондентов не определились с мнением.

Исследователи также спрашивали, хотели бы чехи проведения референдума по вопросу перехода на евро — 60% ответили утвердительно, 35% идея не понравилась, еще 5% ответить не смогли.

Опрос проходил 11–12 января, в нем приняли участие 1 тыс. человек.

В Евросоюз входят 27 стран, но евро ввели только 20 из них. На общеевропейскую валюту не перешли Болгария, Чехия, Дания, Венгрия, Польша, Румыния и Швеция. Все они, кроме Дании, обязаны присоединиться к еврозоне, как только будут соответствовать критериям конвергенции евро («Маастрихтские критерии»). Входя в еврозону, страны передают Европейскому центральному банку (ЕЦБ) все полномочия в сфере денежно-кредитной политики, в том числе — решения о размере эмиссии и ключевой процентной ставки.

Скепсис может быть вызван опасениями по поводу роста цен, предполагает один из авторов исследования Иван Цукер. По его словам, чаще других о выгодах от введения евро говорят студенты (45%), а также бизнесмены (40%).

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Политика
Фото:Michael M. Santiago / Getty Images

Дискуссии в Чехии о переходе на евро возобновились после новогоднего обращения президента Петра Павла, который поддержал отказ от кроны. «Настало время спустя годы начать предпринимать конкретные шаги, которые приведут нас к выполнению этого обязательства», — призвал президент Чехии и назвал единую европейскую валюту «логичным будущим» для экономики страны, ориентированной на экспорт.

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Однако чешский Минфин не видит смысла заниматься переводом страны в зону евро, поскольку пока экономика не соответствует ни одному из критериев.

iRozhlas опросил 12 экономистов о перспективах введения евро в Чехии, они не пришли к единому мнению. «Быть в Евросоюзе и не иметь евро — это немного похоже на полуодетую-полураздетую принцессу. Евро является кульминацией усилий по европейской интеграции. Было бы очень обидно, если бы Чехия осталась в стороне», — сказал экономист Томаш Седлачек. При этом экономист Петр Янский предупредил: «Евро — это не только экономическая проблема с экономическими последствиями, но теперь еще в большей степени политическая проблема с политическими последствиями».

«Ключевым моментом является отсутствие автономной денежно-кредитной политики, которая могла бы «адаптировать» процентные ставки непосредственно к потребностям чешской экономики, независимо от событий в других странах. В нынешней ситуации это означает, что с евро у нас была бы более высокая инфляция за последние два года, чем с кроной», — указал главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда.

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