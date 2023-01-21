Минфин США допустил глобальный финансовый кризис при дефолте в стране

Невозможность платить по госдолгу приведет к рецессии в американской экономике и, вероятно, вызовет глобальный финансовый кризис. Падение рейтинга долговых обязательств подорвет роль доллара как резервной валюты, считает Йеллен

Министерство финансов США, Вашингтон (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

В мире может начаться глобальный финансовый кризис, если США объявят дефолт по внешнему долгу, заявила министр финансов США Джанет Йеллен в интервью CNN.

«Невозможность проводить запланированные платежи, независимо от того, идет ли речь о держателях облигаций или о получателях социальной защиты, или о наших военных, без сомнения, приведет к рецессии в экономике США и может спровоцировать глобальный финансовый кризис», — сказала Йеллен.

Понижение рейтинга долговых обязательств страны, если правительство не сможет платить по счетам, подорвет статус доллара как резервной валюты, добавила министр финансов.

Ранее, 19 января, Йеллен сообщила конгрессу, что правительство США достигло установленного лимита госдолга и лишилось возможности привлекать дополнительные заимствования. В последний раз конгресс повышал потолок госдолга в декабре 2021 года на $2,5 трлн — до $31,381 трлн. К 17 января его общая сумма превысила $31,4 трлн. Однако это не нарушает лимит, так как некоторые обязательства не учитываются при сопоставлении с ним, поясняли в американском Минфине.

Впервые предел совокупных заимствований конгресс США утвердил в 1939 году. С тех пор потолок неоднократно повышали, процедура была рутинной. Однако с начала 2000-х годов правящая партия и оппозиция начали чаще конфликтовать друг с другом в этом вопросе. Сейчас республиканцы, контролирующие палату представителей (большинство в сенате принадлежит демократам) настаивает на сокращении федеральных расходов. Это может поставить под угрозу финансирование популярных программ социального обеспечения.

Когда Минфин потерял возможность наращивать госдолг, Йеллен сообщила конгрессу, что ведомство вынуждено прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы не допустить дефолта. Как отмечал Bipartisan Policy Center, речь идет о «маневрах в области бухгалтерского учета», в том числе в отношении нерыночной части долга. Они позволяют временно не увеличивать объем госдолга и оставаться в пределах установленного лимита.

«Чрезвычайные меры» позволяют выиграть время, отмечал Комитет по ответственному федеральному бюджету. Как только они будут исчерпаны, Минфин США потеряет возможность выпускать новые гособлигации и будет вынужден полагаться только на остатки наличности (чуть менее $400 млрд по состоянию на 17 января), налоговые доходы бюджета, подчеркивали в комитете. Это может случиться уже в июне, уточняла Йеллен.