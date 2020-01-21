Бизнес попросил смягчить проект о повышении тюремных сроков за картели

По словам Данилова-Данильяна, бизнес надеется, что Дума проведет слушания по антикартельному пакету или выслушает мнение предпринимателей на заседании комитетов. «Мы готовы через депутатов внести это все в виде соответствующих поправок, но по правилам мы сначала просто информируем об озабоченности», — сказал он РБК.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил РБК, что план работы над антикартельным пакетом пока не определен. РБК направил запрос в ФАС России.

Что предлагает ФАС

Пакет разработанных ведомством законопроектов был внесен в Госдуму в конце ноября 2019 года. Его рассмотрение намечено на весеннюю сессию.

ФАС хочет увеличить тюремное наказание за картельный сговор с трех до четырех лет. В случае же, если деяние повлияло на цены на торгах при госзакупках, предлагается установить наказание в виде пяти лет лишения свободы. Для членов советов директоров и мажоритариев, а также в случае особо крупного ущерба или извлечения дохода в особо крупном размере предполагается максимум шесть лет заключения, а в случае применения насилия или уничтожения имущества — до семи лет.

Первоначально обсуждавшаяся версия законопроектов была еще более жесткой: максимальное наказание за картельный сговор для членов совета директоров и мажоритарных акционеров составляло восемь лет лишения свободы. Преступление, совершенное организованной группой или с причинением особо крупного ущерба, или с извлечением дохода в особо крупном размере, или с применением насилия (или его угрозой), предлагалось карать десятью годами.

Согласно текущей версии ст. 178 Уголовного кодекса доходом картелей в крупном размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным — 250 млн руб., крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб. ФАС предлагает увеличить эти пороги вдвое.

Также поправки предполагают, что антимонопольная служба будет вести реестр участников, ограничивающих конкуренцию соглашений, иметь право осуществлять выемку документов, требовать от правоохранителей информацию, полученную в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Антимонопольщики также намерены получить право на раскрытие персональных данных и сведений об абонентах услуг связи.

«Проблема картелизации экономики не преувеличена — картелями поражена, наверное, основная часть госзаказа, если не по суммам, то по количеству госзакупок. Негативное влияние на экономию средств бюджета колоссальное», — заявил РБК партнер ФБК Legal Сергей Ермоленко. Однако, по его мнению, у антимонопольного контроля бывают перегибы, а где-то квалификации не хватает правоохранительным органам, которые «часто копируют выводы и логику доказывания антимонопольщиков». «Если есть пороки в этой логике, дальше эти пороки переходят в обвинительные заключения», — пояснил он. Ермоленко считает, что само по себе ужесточение уголовного наказания за картели разумно, но вопрос в качестве применения этих мер.

Проблема классических картелей, подразумевающих сговор на рынке, а не на торгах, в России сильно преувеличена, уверен директор Института повышения конкурентоспособности Алексей Ульянов. «У нас экономика страдает от усиления госвмешательства, есть монополизация, оставшаяся с советских времен, но не классические картели, — сказал он РБК. — Все, что ФАС выявляет под видом классических картелей, это либо малый бизнес, что просто звучит смешно, либо картелем называется то, что не есть картель, например сезонное повышение цен на яйца и курицу».

Ужесточать ответственность за сговор на торгах также не стоит, считает Ульянов, так как «масштаб этих сговоров вызван крайне неудачной системой госзакупок».

С чем не согласен бизнес

РСПП предлагает отказаться от создания нового реестра и включать участников ограничивающих конкуренцию соглашений в существующий реестр недобросовестных поставщиков, сократив срок их нахождения в этом списке.

Наделение ФАС правом при проведении проверок требовать передачи персональных данных и сведений об абонентских услугах связи РСПП считает неправомерным. Это может привести «к коллизии с отраслевым законодательством, а также прямым противоречиям с положениями законов «О персональных данных» и «О связи».

Промышленники и предприниматели предлагают исключить из поправок право ФАС производить изъятие документов. Это, по их мнению, необоснованно расширяет полномочия антимонопольного органа и может привести к злоупотреблениям и коррупции, считают в РСПП.

Союз также не поддерживает передачу ФАС результатов оперативно-разыскных мероприятий, так как они могут содержать личную переписку, сообщения и содержание телефонных разговоров. Их передача означает ограничение гарантированного Конституцией права на неприкосновенность частной жизни, утверждают представители бизнес-сообщества.

«Деловая Россия» согласна с установлением наказания в виде пяти лет лишения свободы за сговор на торгах, так как «именно запрещенные договоренности на государственных торгах наносят ущерб государственному бюджету и срывают выполнение национальных проектов». Однако соглашения между конкурентами на товарном рынке далеко не всегда ограничивают конкуренцию, подчеркивает организация в своем письме.

РССП, в свою очередь, приводит классический пример картеля без ограничения конкуренции: одна компания просит другую подать заявку на участие в торгах, чтобы торги вообще состоялись. При этом компания, изначально не намеренная участвовать, не снижает цену — в результате торги выигрывает первая с минимальным снижением цены. По мнению РСПП, в подобном случае вред конкуренции отсутствует, так как у второй компании изначально не было намерения подавать заявку и между участниками не было конкуренции.

РСПП также ссылается на статистику ФАС, согласно которой 90% картелей заключается именно на торгах. Значит, большинство уголовных дел будет все равно возбуждаться по соответствующей части статьи 178 УК, предполагающей наказание в виде пяти лет лишения свободы. Поэтому ужесточать наказание по части 1 статьи 178 за картельный сговор с трех до четырех лет избыточно, уверены в РСПП.

Организация призывает отказаться и от такого квалифицированного состава, как совершение преступления в составе организованной группы (наказание — до шести лет лишения свободы). РСПП аргументирует это тем, что сговор в любом случае не может быть односторонним, а наличие устойчивых связей между его участниками легко может быть установлено в любых предпринимательских отношениях.

Что ответила ФАС

ФАС готова по результатам рассмотрения проекта законов в профильном комитете Госдумы, а также с учетом поступивших замечаний и предложений провести работу по подготовке поправок к законопроектам, в том числе обсудить их с бизнесом. По некоторым претензиям РСПП и «Деловой России» начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев дал РБК развернутые пояснения:

Введение реестра участников ограничивающих конкуренцию соглашений — это дополнительная мера по профилактике антиконкурентных соглашений: компании в него будут включаться только после вступления в силу решений арбитражных судов;

Отказ от расширения полномочий ФАС в части доступа к персональным данным и сведениям об абонентских услугах «в условиях цифровизации системы торгов и других сфер экономической жизни, использования специального программного обеспечения участниками незаконных сговоров может привести к полной утрате эффективного антимонопольного контроля» в этой сфере;

Что касается права изымать документы, то антимонопольщики зачастую сталкиваются с активным противодействием при проведении внеплановых выездных проверок, с сокрытием и уничтожением информации. Если законопроект будет принят, выемка документов сможет проводиться только в ходе внезапных проверок и только в отношении документов и предметов юридических лиц;

Законопроект предусматривает право, а не обязанность правоохранительных органов передавать результаты своих оперативно-разыскных мероприятий в ФАС. Такая передача возможна только по делам об уголовно наказуемых картелях, а не все картели уголовно наказуемы;