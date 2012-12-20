Внешэкономбанк даст Индонезии $400 млн на закупку российских самолетов

Государственная корпорация " Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" (Внешэкономбанк, ВЭБ) и Индонезия в лице Министерства финансов страны заключили кредитное соглашение. В соответствии с договором ВЭБ предоставит Министерству финансов Индонезии кредитные средства на общую сумму 399,5 млн долл. на срок до 7 лет.

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В сообщении Внешэкономбанка подчеркивается, что выделенные средства будут направлены на финансирование поставок российской авиационной техники в рамках экспортного контракта, заключенного между ОАО "Рособоронэкспорт" и Министерством обороны Индонезии.

Новое кредитное соглашение является второй сделкой, заключаемой ВЭБом с Министерством финансов Индонезии за последние два года.

"Подписание данного соглашения свидетельствует о поступательном развитии отношений двух государств и полностью отвечает задачам, поставленным на восьмом заседании российско-индонезийской совместной комиссии по торгово-экономическому и техническому сотрудничеству. Участие Внешэкономбанка в финансировании данного проекта способствует продвижению экспорта российской высокотехнологичной промышленной продукции в страны Юго-Восточной Азии", - отмечается в сообщении банка.

Напомним, в декабре 2011г. СМИ сообщали, что "Рособоронэкспорт" смог договориться о поставке в Индонезию новой партии тяжелых истребителей Су-30МК2.

Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности" создана в 2007г. как институт развития. Деятельность банка направлена на преодоление инфраструктурных ограничений роста, модернизацию и развитие несырьевой экономики, наукоемкой промышленности, стимулирование инноваций, экспорта высокотехнологичной продукции, осуществление проектов в особых экономических зонах, проектов в сфере защиты окружающей среды, поддержку малого и среднего бизнеса. Чистая прибыль ВЭБа за 9 месяцев 2012г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 2,5 раза - до 31,808 млрд руб. по сравнению с показателем в 12,899 млрд руб. за аналогичный период 2011г.