Как россияне поставили десятилетний рекорд по сделкам с жильем в Испании
В январе—июне 2023 года количество сделок россиян с жильем в Испании выросло на 50,2% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Эти данные приводятся в отчете Центра статистической информации нотариата страны, с которым ознакомился РБК.
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