Россияне нарастили на 50% количество сделок с жильем в Испании

Как россияне поставили десятилетний рекорд по сделкам с жильем в Испании

В январе—июне 2023 года количество сделок россиян с жильем в Испании выросло на 50,2% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Эти данные приводятся в отчете Центра статистической информации нотариата страны, с которым ознакомился РБК.