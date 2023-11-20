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Как россияне поставили десятилетний рекорд по сделкам с жильем в Испании

Россияне нарастили на 50% количество сделок с жильем в Испании

В январе—июне 2023 года количество сделок россиян с жильем в Испании выросло на 50,2% по сравнению с тем же периодом в прошлом году. Эти данные приводятся в отчете Центра статистической информации нотариата страны, с которым ознакомился РБК.

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Фото:Daniel Perez / Getty Images

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Татьяна Морозова, Екатерина Цветкова
Испания Недвижимость сделки россияне
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