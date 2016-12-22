ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,29 65,30 EUR Нал. 75,67 74,61 USD Бирж. 65,75 +0,20 EUR Бирж. 74,99 -0,10 USD ЦБ. 65,59 -0,42 EUR ЦБ. 75,18 -0,14 EUR/USD 1,14 -0,01 BTC/USD Бирж. 4714,50 -487,40 IMOEX 2338,61 -1,48% RTSI 1121,01 -1,29% Brent 65,50 -1,22% DJIA 24622,42 -1,56% Nasdaq 6885,24 -2,02%
Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу
Лента новостей
Потанин допустил участие в принадлежавшем Абрамовичу медном проекте 17:06, Бизнес Власти Франции предложили ввести временное руководство в Renault 17:04, Бизнес Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 16:47, РБК Стиль и Lancome ФСБ задержала участника захвата заложников в Буденновске 16:46, Общество Пользователи пожаловались на масштабный сбой в Facebook и Instagram 16:42, Технологии и медиа Лавров допустил «новые неадекватные действия» США против России 16:38, Политика Легализация близко: в Индии зимой представят законопроект о криптовалютах 16:35, Крипто Почему нельзя вводить налог на газировку: мнение эксперта 16:32, Потребрынок  Как создаются культовые кинотрюки с автомобилями на льду 16:29, РБК и Toyo В Минобрнауки предложили защитить аттестаты профессоров QR-кодом 16:21, Общество СМИ узнали о желании Ибрагимовича перейти в «Милан» 16:21, Спорт Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу 16:20, Экономика В Петербурге выставили на продажу квартиру Максима Горького 16:11, Недвижимость Россиянам разрешили получать электронные военные билеты 16:10, Политика МВД увидело попытки дискредитировать кандидата на пост главы Интерпола 16:08, Политика Певца Евгения Осина похоронили на Троекуровском кладбище 16:04, Общество Какой ноутбук для разъездов стоит купить и почему 15:55, РБК и Lenovo Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина 15:46, Политика Счетная палата проверит расходование выделенных Фондом кино средств 15:40, Общество Ужин за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 15:21, РБК и Barilla В ОЗХО отвергли идею России по контролю за поиском виновных в химатаках 15:20, Политика Курс биткоина обновил годовой минимум 15:20, Крипто Песков переадресовал МИДу вопрос о позиции ЕС по Азовскому морю 15:19, Политика В Интерпол вступили две тихоокеанские республики Кирибати и Вануату 15:13, Политика Киев ответил на статью о родстве постпреда в ОБСЕ с генералом из России 15:10, Общество МТС зарезервировала ₽56 млрд под компенсацию за взятки в Узбекистане 15:09, Технологии и медиа Полиция задержала подозреваемого в ограблении дома экс-главы ФТС 15:06, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:03, РБК и Mastercard
Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу
Экономика, 16:20
0
Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу
Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать этот вопрос профильным ведомствам. Свои предложения они должны представить до 1 апреля 2019 года
Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В правительстве началось обсуждение вопроса о возможной передаче полномочий по контролю за реализацией проектов на континентальном шельфе единому органу. В настоящее время надзор за такими проектами ведут сразу несколько ведомств, от Роснедр до Росприроднадзора и МЧС.

​Представитель заместителя главы правительства Дмитрия Козака Илья Джус сообщил РБК, что вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам проработать предложение о передаче функций контроля за реализацией шельфовых проектов единому надзорному органу.

«Поручение давалось в рамках системной работы правительства в области работы над концепцией изменения законодательства в сфере госрегулирования проектов добычи углеводородов на континентальном шельфе», — пояснил Джус.

Представитель Козака уточнил, что профильными ведомствами по поручению вице-премьера прорабатывались соответствующие предложения нефтяных компаний, в том числе «Газпром нефти». Источник РБК в «Газпром нефти» подтвердил факт отправки такого предложения Козаку и добавил, что его цель — снятие административных барьеров для упрощения работы компаний по освоению шельфовых месторождений. РБК направил запросы в другие компании, имеющие право работать на шельфе, — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК.

По словам Джуса, участники рынка и министерства должны представить свои предложения в правительство до 1 апреля 2019 года.

Пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова сообщила РБК, что в Минприроды не поступали предложения по поводу снятия надзорных функций по шельфовым проектам с подконтрольных ему ведомств и служб (Росгидромет, Росприроднадзор, Роснедра) или о проработке этого вопроса.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков.
Теги: шельфовые проекты , Дмитрий Козак
Главное
Потанин допустил участие в принадлежавшем Абрамовичу медном проекте Бизнес
Материалы по теме
Глава Минприроды назвал условие для разработки шельфа частниками Бизнес
СМИ узнали о просьбе экс-министра допустить частников к добыче на шельфе Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter