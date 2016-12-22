Кабмин обсудит передачу контроля за проектами на шельфе одному органу

Вице-премьер Дмитрий Козак поручил проработать этот вопрос профильным ведомствам. Свои предложения они должны представить до 1 апреля 2019 года

Дмитрий Козак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В правительстве началось обсуждение вопроса о возможной передаче полномочий по контролю за реализацией проектов на континентальном шельфе единому органу. В настоящее время надзор за такими проектами ведут сразу несколько ведомств, от Роснедр до Росприроднадзора и МЧС.

​Представитель заместителя главы правительства Дмитрия Козака Илья Джус сообщил РБК, что вице-премьер уже дал поручение профильным ведомствам проработать предложение о передаче функций контроля за реализацией шельфовых проектов единому надзорному органу.

«Поручение давалось в рамках системной работы правительства в области работы над концепцией изменения законодательства в сфере госрегулирования проектов добычи углеводородов на континентальном шельфе», — пояснил Джус.

Представитель Козака уточнил, что профильными ведомствами по поручению вице-премьера прорабатывались соответствующие предложения нефтяных компаний, в том числе «Газпром нефти». Источник РБК в «Газпром нефти» подтвердил факт отправки такого предложения Козаку и добавил, что его цель — снятие административных барьеров для упрощения работы компаний по освоению шельфовых месторождений. РБК направил запросы в другие компании, имеющие право работать на шельфе, — «Роснефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК.

По словам Джуса, участники рынка и министерства должны представить свои предложения в правительство до 1 апреля 2019 года.

Пресс-секретарь министра природных ресурсов Наталья Хлопунова сообщила РБК, что в Минприроды не поступали предложения по поводу снятия надзорных функций по шельфовым проектам с подконтрольных ему ведомств и служб (Росгидромет, Росприроднадзор, Роснедра) или о проработке этого вопроса.