«Цифра» едет за границу: как развивается российский ИТ-экспорт

Экспорт ИТ-услуг и продуктов ускоряет цифровизацию российской экономики, укрепляет международные связи и позиции страны в мире, способствуя технологическому лидерству, отмечают эксперты

По итогам 2024 года экспорт российского программного обеспечения (ПО), по данным аудиторско-консалтинговой компании «ТеДо», увеличился до $5,9 млрд, что на 7,7% превышает показатель 2023 года. В компании прогнозируют, что по итогам 2025 года экспорт ПО может прибавить более 10%, до $6,5 млрд. Развивать экспорт отечественных ИТ-решений и продуктов помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт».

Почему у российского ИТ высокий экспортный потенциал

Экспорт как одно из перспективных направлений развития бизнеса рассматривают множество российских ИТ-компаний, говорит директор по клиентской работе Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) Алексей Мудраков. Интерес к российским ИТ-услугам, по словам эксперта, проявляют страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, СНГ, Латинской Америки и Африки. Основной спрос — на решения в области информационной и кибербезопасности, компьютерного зрения, финтеха и прикладного ПО.

В Азии, Латинской Америке и на Ближнем Востоке российские решения востребованы благодаря конкурентной цене и высокому уровню технической экспертизы разработчиков, комментирует технологический предприниматель, владелец компании «Иннова» Максим Комаров.

Рынок экспорта ИТ-решений сегодня переживает этап переосмысления, считает руководитель по развитию международного направления Simpl Group Артем Шиляев: «Геополитические факторы ограничили ряд направлений, но открыли новые возможности для выхода на дружественные рынки. Мы видим устойчивый спрос на отечественные решения, особенно в областях, где важна технологическая независимость. Заказчики ищут надежные, гибкие и безопасные продукты, которые можно адаптировать под локальные требования, и российские компании здесь конкурентоспособны».

«Несмотря на вызовы, ИТ-отрасль продемонстрировала высокую гибкость и способность к адаптации, компании активно ищут новые рынки сбыта», — говорит ведущий научный сотрудник Лаборатории искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Г. В. Плеханова Марина Холод. «Решения, изначально создававшиеся для замещения иностранного ПО в России, теперь сами идут на экспорт в страны со схожими вызовами. Активно развиваются бизнес-модели white-label — производство ПО под чужим брендом, а также аутсорсинг разработки», — отмечает эксперт.

«Российская ИТ-индустрия базируется на выдающейся научной и образовательной основе, имеет инновационный потенциал, а значит способна к мировому лидерству, — отметил в октябре в ходе пресс-конференции «Взгляд в будущее. Что ждет ИТ-отрасль в следующие 25 лет» президент объединения разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. — Хорошим подспорьем здесь станут наши достижения в сфере киберфизических систем, квантовых коммуникаций и вычислений, технологий блокчейн, искусственного интеллекта, кибербезопасности и виртуальной реальности».

В чем сложности выхода на экспорт

В минувшем июле президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер поддержки экспортеров отечественного ПО. Поручение было дано по итогам майской встречи с представителями российских деловых кругов в День российского предпринимательства, где руководители ряда ИТ-компаний рассказали главе государства о своих экспортных возможностях и проблемах.

Гендиректор IVA Technologies Станислав Иодковский отмечает: «Мы активно выходим на международные рынки: в Белоруссию, Казахстан, открыли офис в Малайзии. Там нам предстоит конкурировать с иностранными производителями — мировыми гигантами. Безусловно, это будет сделать тяжело с учетом их лоббизма и дешевых денег». Помогло бы здесь субсидирование экспортной выручки или льготное кредитование, считает эксперт.

По словам гендиректора компании «Группа Астра» Ильи Сивцева, для российской ИТ-отрасли стратегически важно быть представленной за рубежом, и ведущим компаниям лучше иметь там более 30% выручки. «На данный момент мы видим огромный встречный спрос из других стран с точки зрения экспорта. Их интересуют не только наши решения в области кибербезопасности, но и наши навыки», — отмечает гендиректор Positive Technologies Денис Баранов.

При этом основную долю поставок за рубеж составляют программное обеспечение и услуги разработки — около 75%, включая системную интеграцию, консалтинг и кибербезопасность, говорит Максим Комаров: «Аппаратный экспорт практически прекратился, а облачные сервисы и дата-центры остаются внутренним направлением из-за платежных ограничений».

Российским ИТ-компаниям важно не просто искать отдельные возможности, а выстраивать долгосрочную стратегию международного присутствия, заявил, в частности, в конце сентября на форсайт-сессии «ИТ-экспорт: от барьеров к амбициозным целям» директор Центра глобальной ИТ-кооперации Вадим Глущенко. Для этого, по его словам, необходим комплексный подход — от локализации и сертификации продуктов до проектного финансирования и маркетинга.

Безусловно, сохраняется значительное число ограничений при работе на внешних рынках, признает Алексей Мудраков: «Это и восприятие российских программных продуктов как запрещенных из-за санкций, и высокая конкуренция во многих сегментах, и вопросы организации расчетов». Однако, по его словам, интерес к внешним рынкам растет, все обозначенные вопросы решаются системной работой компаний и использованием доступных государственных инструментов поддержки.

Как экспортерам-айтишникам помогает государство

Рост экспорта IT-продуктов во многом является результатом комплексной поддержки по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Один из основных инструментов для IT-компаний, стремящихся выйти на международный рынок, выступает цифровая платформа «Мой экспорт», разработанная РЭЦ. Это комплексная экосистема, где предприниматели в режиме «одного окна» получают доступ как к услугам РЭЦ, так и мерам поддержки от федеральных и региональных органов власти, институтов развития и коммерческих партнеров. «Группа РЭЦ оказывает 150 услуг и мер поддержки, которые помогают тысячам компаний быть конкурентоспособными на внешнем рынке, начинать или наращивать экспортные продажи, открывать для себя новые рынки», — говорил ранее вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.

Сервисы поддержки включают в себя юридические консультации, анализ рынков, помощь в поиске партнеров и участие в международных выставках; на платформе «Мой экспорт» доступны различные обучающие материалы, что делает ее универсальным ресурсом для экспортеров. Всего с момента запуска цифровой платформы «Мой экспорт» в ноябре 2020 года бизнесу оказано свыше 1,5 млн услуг. Благодаря поддержке по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт» российские IT-компании минимизируют риски и эффективно выстраивают свою экспортную стратегию, что способствует достижению целей по наращиванию несырьевого экспорта страны, говорят эксперты.

Одна из ключевых мер поддержки — программа по продвижению российской продукции на внешние рынки под зонтичным брендом «Сделано в России». Став частью бренда, компании получают целевую информационную поддержку и помощь в продвижении на международном рынке. Это включает в себя участие в фестивалях-ярмарках «Сделано в России», а также размещение продукции в национальных павильонах.

Каждый год под брендом «Сделано в России» проходит международный экспортный форум. В этом году мероприятие состоится 21 октября в Национальном центре «Россия». В программе форума предусмотрена церемония награждения победителей федерального этапа премии «Экспортер года — 2025». Компании-победители и лауреаты не только повышают свой статус, но и получают возможность найти новых зарубежных партнеров.

Для компании «Иннова» программа продвижения под национальным брендом «Сделано в России», как рассказал Максим Комаров, стала инструментом институционального доверия, открывшим доступ к переговорам на уровне международных технологических партнеров на территории Ближнего Востока и стран СНГ. «Нам удалось заинтересовать более 20 организаций из Казахстана, ОАЭ, Армении, Индии и Израиля, а также выйти на стратегические договоренности о трансфере технологий в Израиль и запуске пилотного проекта на территории Бразилии, что демонстрирует устойчивость и зрелость нашей бизнес-модели», — говорит предприниматель. По его словам, с учетом планов по созданию Биржи БРИКС, отраженных в Национальном плане развития конкуренции на 2026–2030 годы, компания рассматривает это направление как возможность заранее занять стратегическую позицию на формирующемся рынке и интегрировать решения в будущую инфраструктуру финансовых взаимодействий между странами объединения.

«Мы используем инструменты поддержки, которые помогают ускорить выход на зарубежные рынки: участие в бизнес-миссиях, отраслевых выставках, встречах с потенциальными партнерами. Благодаря этому компания получает готовую инфраструктуру для деловых переговоров — организацию площадки, матчмейкинг, логистическую поддержку», — рассказывает о работе с РЭЦ Артем Шиляев. Его компания Simpl Group участвовала в крупнейших отраслевых выставках — ADIPEC и GITEX, где заключила ряд партнерских соглашений. По словам Шиляева, господдержка позволила компании снизить издержки при выходе на внешние рынки примерно на 70–80%.

Simpl уже экспортировала систему «Цифровой двойник планирования разработки месторождений» в Сербию, где она внедрена на трех языках. Решение увеличивает показатель FCF (свободный денежный поток) на 1–3% за счет прогнозирования и моделирования. В регионах MENA (Северная Африка и Ближной Восток) и ASEAN (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) компания реализует пилотные проекты с нефтегазовыми и госкомпаниями, подтверждая конкурентоспособность российских ИТ-разработок на глобальном уровне, говорит Шиляев.

В качестве примера взаимного интереса между Россией и зарубежными странами Алексей Мудраков отмечает подписание меморандума о сотрудничестве Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» с алжирской ИТ-ассоциацией GAAN. В рамках взаимодействия планируется создание совместных предприятий на местном рынке для продвижения российских решений. «Это выгодный формат как для российских компаний, которые осваивают новые рынки, так и для алжирских партнеров, получающих доступ к качественному ПО и набирающих собственные компетенции», — говорит эксперт.

Еще один пример — компания «Актив», которая в 2025 году включила в свою экспортную стратегию новые направления. «Особое внимание уделяется рынкам Юго-Восточной Азии, в частности Индонезии, где растущая экономика и государственные программы создают благоприятные условия для внедрения наших решений. Интерес также проявляют страны Северной Африки, заинтересованные в совместных технологических проектах с Россией», — комментирует Алексей Мудраков.

Активно работает на рынках Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с решениями распознавания лиц и других объектов компания VisionLabs, отмечает представитель РЭЦ. В ОЭА и Саудовской Аравии решения помогают полиции и миграционным службам делать эти страны безопасными и комфортными для жителей и туристов.

На практике развивается объединение российских ИТ-продуктов в более крупные пакетные предложения. Например, Softline открыла представительства в ОАЭ и Вьетнаме и может продвигать российские решения по модели дистрибуции, а в перспективе и интеграции решений.

Российские инженеры и команды сохраняют высокую квалификацию, говорит Марина Холод: «Многие международные компании, в том числе из дружественных стран, заказывают разработку ПО, создание R&D-центров в России из-за хорошего соотношения цены и качества».