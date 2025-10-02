Почему российские товары популярны за рубежом и в чем роль господдержки

Более 150 услуг и мер поддержки, направленных на развитие несырьевого неэнергетического экспорта, предлагает сегодня государство бизнесу. В приоритете — новые рынки и страны

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Одним из ключевых факторов экономического роста страны становится несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ), который сегодня адаптируется к условиям новой реальности: российские экспортеры не только продолжают работу, но и усиливают позиции за рубежом.

По данным Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ), основными направлениями ННЭ являются Китай и Белоруссия — на них в прошлом году пришлось 40% поставок. Самый динамичный рост — на 29% — показал несырьевой неэнергетический экспорт в Индию, в основном за счет увеличения продаж масложировой продукции и товаров машиностроения. Также в числе ключевых партнеров России по ННЭ — Турция, Египет, Узбекистан и Бразилия.

Одно из главных направлений экспорта российских товаров и услуг после стран ЕАЭС — Ближний Восток и Северная Африка (регион MENA). Согласно опросам, проведенным РЭЦ, экспортеры считают привлекательными рынки стран, входящих в этот макрорегион. Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов также отмечает сложные, но перспективные рынки стран Латинской Америки, Африки и Юго-Восточной Азии, где нужно работать «от истоков»: формировать рынок и сопровождать экспортеров в первых сделках с новыми клиентами.

Поставлять товары за рубеж российскому бизнесу помогает национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Его основная цель — увеличение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров, а также продукции агропромышленного комплекса.

Набор для экспортеров

Меры господдержки способствуют росту экономики, повышению конкурентоспособности продукции, стимуляции деловой и инвестиционной активности, считает директор центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований Центра стратегических разработок (ЦСР) Даниил Наметкин. Среди значимых мер поддержки внешнеэкономической деятельности (ВЭД) эксперт отмечает предоставление предприятиям — экспортерам техники субсидий до 5 млн руб. с гарантией обратного выкупа.

По словам директора Института торговой политики НИУ ВШЭ Александра Данильцева, в России удалось создать развитую и эффективную систему поддержки внешней торговли, в которой доступно большое число инструментов, адаптированных к различным ситуациям и условиям работы предприятий, в том числе начинающих экспортеров.

Совершенствовать законодательство, разрабатывать инструменты для российских экспортеров для поиска иностранных партнеров и новых каналов продаж помогает нацпроект «Международная кооперация и экспорт». Отечественные предприниматели получают комплексную поддержку: льготное финансирование, страхование, компенсацию затрат на логистику, сертификацию и лицензирование товаров, возможность участвовать в международных выставках и бизнес-миссиях, консалтинг по локальным рынкам, выход на мировые маркетплейсы и рекламное продвижение.

Александр Данильцев называет важной подготовку специалистов по внешнеэкономической деятельности и отмечает в связи с этим работу Школы экспорта РЭЦ. По его словам, сейчас формируется система для улучшения обучения экспортеров. В этой работе участвуют ведущие российские вузы, в числе которых ВАВТ, НИУ ВШЭ, РУДН, МГИМО, РЭУ им. Плеханова, а также заинтересованные институты развития, бизнес-ассоциации и крупные компании.

Так, красноярская компания «Сибзерно», которая продает зерно и масличные культуры, прошла обучение в Школе экспорта РЭЦ в 2023 году по акселерационной программе «Экспортный форсаж». После этого компания определила подходящие зарубежные рынки и составила четкий план по выходу на экспорт. В результате предприятие заключило контракт на поставку продукции в Белоруссию. Сегодня компания осуществляет поставки в Иран, Китай, Казахстан, Киргизию, Вьетнам и Турцию.

«Группа РЭЦ оказывает 150 услуг и мер поддержки, которые помогают тысячам компаний быть конкурентоспособными на внешнем рынке, начинать или наращивать экспортные продажи, открывать для себя новые рынки», — отмечает Алексей Солодов. По его словам, освоение новых рынков требует дополнительного финансирования и закрытия рисков, поэтому растет спрос на страхование и кредитно-гарантийные услуги. Также РЭЦ комплексно поддерживает выход экспортеров на новые рынки через инфраструктурные и логистические проекты. Предприниматели могут выбрать нужную услугу на цифровой платформе «Мой экспорт». Это экосистема для экспортно ориентированного бизнеса, позволяющая получить меры поддержки в режиме «одного окна».

Волгоградская компания «Броня», по словам ее гендиректора Александра Бояринцева, пользуется рядом различных мер поддержки, включая услуги льготного страхования груза, международного патентования, субсидирование получения товарных знаков и субсидирование сертификации за рубежом, адаптацию сайта для зарубежных рынков и иностранных языков. Все эти меры можно найти на цифровой платформе «Мой экспорт». Компания производит тепло-, гидро- и звукоизоляцию, огнезащиту, грунтовку, защитные покрытия для автомобилей. Ее флагманское решение — жидкая теплоизоляция — негорючее покрытие, в 50 раз более эффективное, чем минеральная вата, традиционно применяемая в качестве изоляционного материала. «Уже пять лет компания поставляет за рубеж 65% продукции, в том числе при поддержке РЭЦ и нацпроекта», — говорит Бояринцев.

Почему для малого бизнеса поддержка важнее

Основные пользователи мер господдержки ННЭ — небольшие и средние компании, у которых не всегда есть кадровые и управленческие ресурсы для успешной деятельности на внешнем рынке, говорит Александр Данильцев. Согласно данным с сайта нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», более 60 тыс. малых и средних предпринимателей России уже вышли на зарубежные рынки. С 2019 года количество компаний, которые экспортируют несырьевую и неэнергетическую продукцию, увеличилось в 2,5 раза.

По словам Даниила Наметкина, правительство уделяет особое внимание развитию экспортного потенциала МСП. Например, действует мера поддержки «Экспортный стандарт для МСП», администратором которой выступает РЭЦ. Финансирование компаниям предоставляется на срок до двух лет, максимальный размер кредита — 10 млн руб. (не более 80% стоимости экспортного контракта). «Данный инструмент позволяет малому бизнесу пополнять оборотный капитал для финансирования экспортных контрактов на поставку несырьевых товаров и услуг», — уточняет эксперт. По данным РЭЦ, доля МСП в получателях финансовой поддержки — около 62%.

«Прямая нефинансовая поддержка, включая консультационное, организационное и юридическое сопровождение экспортной деятельности, продвижение на внешние рынки, также в большей степени ориентирована на некрупные компании — в 2024 году доля субъектов МСП, получивших соответствующие услуги группы РЭЦ, составила 90%, — говорит Алексей Солодов. — Следует в целом отметить интерес некрупных компаний к возможностям выхода на экспорт и, как следствие, образовательным программам».

Нефинансовые инструменты поддержки помогают небольшим и средним компаниям решать проблемы, связанные с недостатком опыта, информации, организационных и кадровых возможностей, уверен Александр Данильцев. Он отмечает, что созданная РЭЦ цифровая платформа «Мой экспорт» существенно облегчает и ускоряет доступ малому бизнесу к мерам и услугам поддержки экспорта.

Сила бренда

Программа по продвижению российской продукции на внешние рынки под зонтичным брендом «Сделано в России» — одна из ключевых мер поддержки. По словам Алексея Солодова, логотип «Сделано в России» стал узнаваемым брендом, который представлен на крупнейших международных отраслевых площадках, в онлайн- и офлайн-каналах продвижения российской продукции. У дистрибьюторов и покупателей он прочно ассоциируется с продукцией высокого качества.

Присоединившись к бренду, компании получают адресную информационную поддержку, содействие в продвижении за рубежом, включая участие в фестивалях-ярмарках «Сделано в России» и размещение продукции в национальных павильонах.

«Это масштабные мероприятия, нацеленные как на сближение с обычными потребителями, так и на конкретные проекты по сотрудничеству с дистрибьюторами, ретейлерами и другими бизнес-партнерами», — уточняет Алексей Солодов. Сертифицированные участники бренда могут размещать товары в 44 национальных магазинах на 20 зарубежных маркетплейсах и в специализированных шоурумах в семи странах. По данным РЭЦ, в 2024 году объем продаж на зарубежных маркетплейсах только через национальные магазины «Сделано в России» составил 3,7 млрд руб.

Компания «Броня» активно участвует в бизнес-миссиях и выставках, в том числе под зонтичным брендом «Сделано в России». «За последние четыре года мы несколько раз участвовали в выставках под эгидой национального бренда: три — в Китае, два — в Саудовской Аравии, один — в ОАЭ, а также были в составе многих бизнес-миссий. И всегда мы находили новых клиентов, дилеров, получали крупные заказы», — делится Александр Бояринцев.

Московская торговая компания «Лидер», которая занимается оптовой продажей продуктов питания, приняла участие в нескольких международных выставках и форумах, что позволило ей наладить партнерские отношения с покупателями и начать продажи за рубежом. По словам гендиректора «Лидера» Нины Литвиненко, в 2024 году доля экспорта в общей выручке компании составила 27,75%. Сегодня поставки налажены в страны ближнего зарубежья и Турцию.

Под брендом «Сделано в России» ежегодно проводится одноименный международный экспортный форум. В этом году он пройдет 21 октября в Национальном центре «Россия». Увидеть достижения отечественных экспортеров уже можно на выставке, которая открылась 2 сентября. В программе форума — церемония награждения победителей федерального этапа всероссийской премии «Экспортер года — 2025», которая в этом году проводится в седьмой раз. Ее цель — выявить наиболее успешных предпринимателей в сфере экспорта. Компании-победители и лауреаты повышают свой статус и получают возможность найти новых партнеров за границей. «Звание «Экспортер года» — это признание достижений компании, высокая оценка труда всей команды», — считает Нина Литвиненко.

В соответствии с планами национального проекта «Международная кооперация и экспорт» объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2030 году должен вырасти по сравнению с показателями 2023 года на 67% — до $248,1 млрд в номинальных ценах.