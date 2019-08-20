ФНС впервые использовала «архивные» данные офшора для налоговых претензий

Налоговики доначислили российскому ретейлеру налоги, получив в Эстонии выписку за время, когда между странами еще не начался обмен информацией. Это первый пример такого взаимодействия и тревожный сигнал уклонистам, говорят юристы

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Российские налоговые органы вправе ретроспективно применять международное соглашение по борьбе с выводом прибыли за рубеж, выяснилось на примере их судебного спора с ретейлером из Иваново. Выписка со счета в эстонском банке за 2014–2015 годы позволила предъявить компании почти 75 млн руб. неуплаченных налогов. Это первый публичный случай, когда налоговые органы использовали международное соглашение ретроспективно.

Темное прошлое

Инспекция Федеральной налоговой службы по Иваново уличила ЗАО «Экстра», владельца гипермаркетов в регионе, в необоснованной налоговой выгоде, сообщается в решении местного арбитражного суда. Компания выводила прибыль в Эстонию через техническую фирму на Кипре и на этом основании воспользовалась формальным правом платить налог с дивидендов по сниженной ставке 5% (вместо стандартных 15%), следует из решения.

Собрать доказательства стало возможным благодаря международной Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам («Страсбургская конвенция»). В России документ вступил в силу 1 июля 2015 года и распространяется на налоговые периоды начиная с 2016 года. Однако Эстония раскрыла России информацию за 2014–2015 годы.

Этот спор свидетельствует о том, что налоговые органы могут запросить и успешно использовать данные за периоды, предшествующие вступлению в силу «Страсбургской конвенции», рассказал РБК партнер департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Виктор Калгин. Ранее ФНС уже указывала, что, к примеру, с Каймановыми островами достигнута договоренность осуществлять обмен информацией за периоды с 2012 года, уточнил Калгин.