Российские индексы на открытии торгов почти не изменились

Торги на российском рынке акций начались сегодня с повышения фондовых индексов. Однако темпы роста при этом невелики, ведущие индикаторы прибавляют в среднем 0,1-0,3%. Кроме того, не слишком благоприятствует покупкам и внешний фон.

По состоянию на 10:40 мск индекс ММВБ подрос на 0,14% - до 1377,05 пункта. Индекс РТС поднялся до отметки 1448,07 пункта, что на 0,16% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Рост индекса RTS Standard на открытии составил 0,27% - до 9447,09 пункта.

Аналитики компании "Атон" напоминают, что накануне торги на российских фондовых площадках, несмотря на рост в течение большей части дня, завершились снижением основных индикаторов. Американские фондовые индексы завершили торговую сессию падением более чем на 1%, что было вызвано опасениями, касающимися состояния национальной экономики. На торгах в Азии также наблюдается преимущественно отрицательная динамика. Сегодня в США, как и в Европе, не ожидается публикации интересных макроэкономических данных, способных оказать влияние на ход фондовых торгов. "Индекс ММВБ завершил торги накануне чуть выше поддержки 1370 пунктов, не совершив попыток выхода из диапазона ближайшей поддержки и сопротивления 1370-1410 пунктов", - подчеркнули аналитики компании "Атон".

В свою очередь руководитель аналитической службы "Ай Ти Инвест - Проспект" Александр Потавин говорит, что накануне американский рынок акций падал. Индексы Dow Jones и S&P 500 завершили торговую сессию на минимальных за последний месяц отметках. На фоне негативной макростатистики из США на рынках было отмечено бегство от рисков. Акции, сырье, курс евро и других валют попали под давление, немного вырос курс доллара, а также цены на гособлигации. Сегодня торги на азиатских биржах хоть и проходят в ярко красной зоне, но без большого давления продавцов, полагает эксперт.

По его оценкам, сегодня российский рынок ждет высокая волатильность, поскольку вчерашние вечерние продажи будут давить на рынок в первые часы торгов. "Однако с учетом того, что основной негатив мы уже отыграли вчера вечером, днем или ближе к закрытию у спекулянтов может появиться желание вновь прикупить подешевевшие бумаги. С учетом того что сегодня не выходит никакой значимой макростатистики и отчетности, все внимание игроков будет сосредоточено на поведении валютного и сырьевого рынка. Есть шанс, что индекс ММВБ найдет поддержку на уровнях 1365-1370 пунктов, откуда попробует отскочить, как это уже было в начале этой недели", - заключил А.Потавин.