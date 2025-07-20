Обеспеченные россияне — о навыках, не хватающих для работы. Инфографика
Для россиян с высоким доходом, которые работают по найму, не хватает в первую очередь навыка знания иностранного языка. Это следует из исследования НИУ ВШЭ «Запрос на образование и навыки для рынка труда со стороны высокодоходных россиян», которое изучил РБК.
О нехватке такого навыка рассказали 32% опрошенных. Еще 24% признались, что им не хватает профессиональных или технических навыков, относящихся к работе. Еще 21% плохо разбираются в специализированных программах. В топ-5 также вошли навык стрессоустойчивости (21%) и поиск новых идей и приемов работы (19%).
Исследование охватило 1159 человек, в домохозяйствах которых среднедушевой доход составляет от 200 тыс. руб. в месяц.
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