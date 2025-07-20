Обеспеченные россияне назвали три главных навыка, не хватающих для работы

Обеспеченные россияне — о навыках, не хватающих для работы. Инфографика

Для россиян с высоким доходом, которые работают по найму, не хватает в первую очередь навыка знания иностранного языка. Это следует из исследования НИУ ВШЭ «Запрос на образование и навыки для рынка труда со стороны высокодоходных россиян», которое изучил РБК.

О нехватке такого навыка рассказали 32% опрошенных. Еще 24% признались, что им не хватает профессиональных или технических навыков, относящихся к работе. Еще 21% плохо разбираются в специализированных программах. В топ-5 также вошли навык стрессоустойчивости (21%) и поиск новых идей и приемов работы (19%).

Исследование охватило 1159 человек, в домохозяйствах которых среднедушевой доход составляет от 200 тыс. руб. в месяц.