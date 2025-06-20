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ПМЭФ-2025 ,  
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Эксклюзив

Собянин назвал сроки завершения строительства космического центра в Филях

Собянин: строительство Национального космического центра в Москве окончат осенью
Сюжет
ПМЭФ-2025
Фото: И. Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС
Фото: И. Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС

Национальный космический центр (НКЦ) в Филях достроят осенью 2025 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях ПМЭФ.

«Я надеюсь, что осенью этого года стройка будет закончена и наши космонавты туда заедут», — заявил Собянин.

Мэр также рассказал о намерении создать «самое высокотехнологичное предприятие космической отрасли». По словам Собянина, общая площадь зданий НКЦ составит около 280 тыс. кв.м.

Интервью. Сергей Собянин
Интервью. Сергей Собянин
(Видео: Телеканал РБК)
Video

Строительство НКЦ «идет достаточно быстро», добавил мэр Москвы. Специалисты заняты отделкой здания, прокладкой инженерных коммуникаций — «сложнее, чем в любой клинике Москвы», и другими задачами.

Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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