Собянин назвал сроки завершения строительства космического центра в Филях
Национальный космический центр (НКЦ) в Филях достроят осенью 2025 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях ПМЭФ.
«Я надеюсь, что осенью этого года стройка будет закончена и наши космонавты туда заедут», — заявил Собянин.
Мэр также рассказал о намерении создать «самое высокотехнологичное предприятие космической отрасли». По словам Собянина, общая площадь зданий НКЦ составит около 280 тыс. кв.м.
Строительство НКЦ «идет достаточно быстро», добавил мэр Москвы. Специалисты заняты отделкой здания, прокладкой инженерных коммуникаций — «сложнее, чем в любой клинике Москвы», и другими задачами.
Петербургский международный экономический форум проходит в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня. Тема мероприятия — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
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