Собянин назвал сроки завершения строительства космического центра в Филях

Фото: И. Тимошенко / Роскосмос Медиа / ТАСС

Национальный космический центр (НКЦ) в Филях достроят осенью 2025 года, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу РБК на полях ПМЭФ.

«Я надеюсь, что осенью этого года стройка будет закончена и наши космонавты туда заедут», — заявил Собянин.

Мэр также рассказал о намерении создать «самое высокотехнологичное предприятие космической отрасли». По словам Собянина, общая площадь зданий НКЦ составит около 280 тыс. кв.м.

Интервью. Сергей Собянин (Видео: Телеканал РБК)

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Строительство НКЦ «идет достаточно быстро», добавил мэр Москвы. Специалисты заняты отделкой здания, прокладкой инженерных коммуникаций — «сложнее, чем в любой клинике Москвы», и другими задачами.

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