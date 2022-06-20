Кудрин допустил создание агентства-оператора бюджетного правила
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин допустил, что для администрирования бюджетного правила в России может быть создано отдельное агентство, которое не будет находиться под западными санкциями. Об этом он сказал в интервью ТАСС.
По мнению Кудрина, в существующих условиях механизм бюджетного правила может быть изменен, однако основные принципы его работы должны остаться прежними. Он привел в пример текущее укрепление рубля, и подчеркнул, что временная отмена использования бюджетного правила, о которой стало известно в начале марта, стала одной из причин «переукрепления» курса национальной валюты.
«То есть вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке, и он дополнительное укрепление создал. В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы. Может быть, операторами по этому правилу должны быть не Центральный банк или Минфин, а кто-то другой, кто не под санкциями. Это может быть специальное агентство», — предположил глава Счетной палаты.
Он также допустил, что доходы, которые в рамках бюджетного правила идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), могут быть не в долларах, а в юанях. При этом он подчеркнул, что это могут быть и другие активы, однако они должны быть «принципиально внешними», так как Россия страхует себя от присутствия долларов на рынке.
Сообщая в начале марта об остановке применения бюджетного правила, Минфин пояснил, что она будет временной на 2022 год, не приведя при этом никаких деталей. Это произошло на фоне введения санкций странами Запада и заморозки валютных активов ФНБ как части российских резервов, находящихся под управлением ЦБ. США отдельно запретили любые транзакции с участием ФНБ.
17 июня президент Владимир Путин сообщил, что дал правительству поручение подготовить предложения по новым бюджетным правилам. Свои идеи до этого высказывал Минфин.