Кудрин допустил создание агентства-оператора бюджетного правила

Глава Счетной палаты считает, что вместо ЦБ и Минфина оператором бюджетного правила может быть специальное агентство, которое не находится под санкциями. Сейчас валютные активы ФНБ заморожены как резервы под управлением ЦБ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин допустил, что для администрирования бюджетного правила в России может быть создано отдельное агентство, которое не будет находиться под западными санкциями. Об этом он сказал в интервью ТАСС.

По мнению Кудрина, в существующих условиях механизм бюджетного правила может быть изменен, однако основные принципы его работы должны остаться прежними. Он привел в пример текущее укрепление рубля, и подчеркнул, что временная отмена использования бюджетного правила, о которой стало известно в начале марта, стала одной из причин «переукрепления» курса национальной валюты.

«То есть вместо вывода из оборота части валюты, которая давит на рубль, его оставили на рынке, и он дополнительное укрепление создал. В этой связи я считаю, что как раз сохранить правило важно, только нужно изменить механизмы. Может быть, операторами по этому правилу должны быть не Центральный банк или Минфин, а кто-то другой, кто не под санкциями. Это может быть специальное агентство», — предположил глава Счетной палаты.

Он также допустил, что доходы, которые в рамках бюджетного правила идут в Фонд национального благосостояния (ФНБ), могут быть не в долларах, а в юанях. При этом он подчеркнул, что это могут быть и другие активы, однако они должны быть «принципиально внешними», так как Россия страхует себя от присутствия долларов на рынке.

Сообщая в начале марта об остановке применения бюджетного правила, Минфин пояснил, что она будет временной на 2022 год, не приведя при этом никаких деталей. Это произошло на фоне введения санкций странами Запада и заморозки валютных активов ФНБ как части российских резервов, находящихся под управлением ЦБ. США отдельно запретили любые транзакции с участием ФНБ.

17 июня президент Владимир Путин сообщил, что дал правительству поручение подготовить предложения по новым бюджетным правилам. Свои идеи до этого высказывал Минфин.