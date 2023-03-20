Bloomberg узнал о планах Индии потратить $12 млрд на аэропорты

Индия планирует увеличить количество аэропортов в стране со 148 до 220 к 2025 году. Крупнейшие индийские авиакомпании уже наращивают воздушный флот, пишет агентство

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Индия потратит около 980 млрд рупий ($12 млрд) в течение следующих двух лет на аэропорты. Премьер-министр страны Нарендра Моди намерен превратить ее в транспортный узел мирового класса, пишет Bloomberg.

Власти планируют увеличить количество аэропортов со 148 до 220 к 2025 году. Для этой цели, по данным агентства, частные строители вложат около $9 млрд, а остальное привлечет государственное управление аэропортов Индии.

Средства будут направлены на новые проекты, новые терминалы и реконструкцию существующих объектов, включая бывшие военные аэродромы, оставшиеся с колониальных времен.

Несмотря на то что авиапарк страны с населением 1,42 млрд человек насчитывает лишь около 700 самолетов, в аэропортах крупных городов, таких как Дели и Мумбаи, заканчиваются места для их парковки, отмечает агентство.

В ходе авиационного саммита CAPA India министр гражданской авиации Джотирадитья Шиндиа заявил, что Индия хочет быть лидером в области воздушного транспорта. По прогнозам компании Boeing, пассажиропоток Индии вырастет чуть ли не сильнее, чем в Китае, в период с 2022 по 2041 год. Авиакомпания Air India уже заказала 470 самолетов. Ожидается, что национальная авиакомпания IndiGo также сделает большой заказ.

Основные проекты развития воздушных гаваней в Индии предусматривают, что аэропорт Adani Group площадью 1160 га в Нави-Мумбаи к 2036 году будет обслуживать 90 млн пассажиров. В Нью-Дели появится новый объект с вместимостью 70 млн пассажиров, который разрабатывается Zurich Airport International AG. В штатах Карнатака, Гуджарат и Андхра-Прадеш также появятся новые аэропорты.

В России президент Владимир Путин также говорил в феврале о планах развития авиационной отрасли, что включает реконструкцию аэропортов, увеличение числа прямых рейсов, дальнейшее субсидирование билетов для льготников.

«Предстоит реконструкция аэропортов. Увеличится количество прямых рейсов и современных транспортных хабов. Особое внимание будет уделяться обновлению парка авиакомпаний», — анонсировал он.

По словам главы государства, эти задачи будут решаться с опорой на российские технологии и мощности. В стране также создадут линейку новых воздушных судов.