ФРС предупредила о риске банкротств американских компаний

По мнению регулятора, многие предприятия в США рискуют столкнуться с банкротством, несмотря на восстановление экономического роста, низкие процентные ставки и другие позитивные факторы

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Риски банкротств предприятий в США остаются значительными, даже если экономика выйдет из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом говорится в отчете о денежно-кредитной политике, который Федеральная резервная система (ФРС) страны представили конгрессу, сообщает Reuters.

Объемы корпоративных заимствований сейчас «достигли исторических максимумов», говорится в отчете регулятора. Несмотря на то, что большие остатки денежных средств на счетах предприятий, низкие процентные ставки и возобновление экономического роста могут смягчить проблемы в ближайшем будущем, «риски некредитоспособности малых и средних компаний, а также некоторых крупных компаний остаются значительными», считает ФРС.

По мнению главы ФРС Джерома Пауэлла, на то, чтобы амениканский рынок труда вернулся к допандемийным показателям, понадобятся «долгие годы». В феврале 2020 года уровень безработицы в стране составлял 3,5%. Через два месяца, в апреле он достиг максимума за весь период пандемии — 14,8%. К январю 2021 года показатель опустился до 6,3%.

По данным бюро экономического анализа Министерства торговли США, в 2020 году ВВП страны упал на 3,5%, что стало худшим показателем со времен Второй мировой войны. Как указали в ведомстве, годовое падение экономики произошло впервые со времени финансового кризиса 2008 года - тогда ВВП сократился на 2,5%. Вместе с тем, как сообщили в бюро, в годовом исчислении в последнем квартале 2020 года экономика США выросла на 4%. В первом квартале экономика страны снизилась на 5%, во втором — на рекордные 31,4%, а в третьем — выросла также на рекордные 33,4%.