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Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Мало компаний оспаривают в суде обвинения в необоснованной налоговой выгоде, заявил глава ФНС. Но, по словам юристов, из-за «карательных мер» многие просто «не доживают» до судов
Даниил Егоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Об этом он заявил журналистам после расширенной коллегии ведомства, передал корреспондент РБК.

«На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей Российской Федерации», — ответил Егоров на просьбу журналистов прокомментировать возмущение бизнеса по поводу ст. 54.1 НК.

Налоговая выигрывает в судах более 85% споров, сообщил глава ФНС на коллегии ведомства.

Почему возмущается бизнес

Число актов налоговых проверок по ст. 54.1 НК значительно превышает число судебных споров, а многие предприятия просто не доживают до судов, объяснила РБК партнер ФБК Legal Галина Акчурина. «Проблема огромная, и ее нельзя недооценивать», — считает Акчурина.

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Недовольство бизнеса практикой применения ст. 54.1 НК вызвано тем, что налоговые органы не рассчитывают, сколько предприятие должно было заплатить, не нарушая правил.

В результате уклонистам доначисляют налоги не с прибыли, а с выручки, и доначисления значительно превышают суммы, которые бизнес вообще заработал. При этом штрафы составляют 40%, рассказала Акчурина.

Устранить «карательные меры» ранее предлагал правительству бизнес-омбудсмен Борис Титов, отмечавший, что существующая практика «носит штрафной характер», и зачастую, доначисляя налоги, ФНС не учитывает фактически понесенные расходы бизнеса. Однако ФНС и Минфин отрицают необходимость «налоговой реконструкции».

«Суммы доначислений и штрафов оказываются абсолютно непосильны для большинства фирм: они столько не заработали, сколько им доначислили. В итоге из-за блокировок счетов предприятия не доживают до судов», — сказала Акчурина.

Также налоговые органы часто распространяют нарушения в отношении нескольких операций на все остальные, из-за большого объема фактуры реальным изучением фактических обстоятельств и документов по каждой операции никто не занимается, а в результате компании получают необоснованные претензии, рассказала Акчурина.

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Кроме того, положения ст. 54.1 НК требуют от бизнеса тяжелой, во многом рутинной работы и дополнительных издержек. Например, закон определяет признаком ухода от налогов исполнение работ не тем лицом, с кем заключен договор (или его субподрядчиком), и требует от предприятий иметь доказательства наличия непрерывной цепочки договоров до конкретного исполнителя-физлица и не сотрудничать с теми, кто не может по всей цепочке субподрядчиков раскрыть принадлежность персонала конкретному лицу.

Однако у предпринимателей не всегда есть возможности тщательно проверить контрагентов и отслеживать их деятельность. Особенно уязвимы к рискам сферы строительства, перевозок и клининга, в целом сфера услуг. «Например, практически невозможно узнать, все ли работники подрядчика официально трудоустроены», — объяснила Акчурина. У ФНС гораздо больше данных и инструментов — «АСК НДС-2», «АИС Налог-3» и т.д. Бизнес же несет дополнительные издержки на проверку контрагентов, и все равно этого оказывается недостаточно для гарантированной защиты от налоговых претензий за нарушения со стороны контрагентов.

Тем не менее на расширенной коллегии ФНС глава службы поручил правовому блоку «стабилизировать работу по нормам в рамках ст. 54.1 НК» и «обеспечить определенность».

«Триада позиций Минфина, налоговой и судов должна работать максимально эффективно, чтобы все искажения быстро корректировались и налогоплательщики получали понятное, доступное, объективное правовое поле и работали в системе живого права, понимали и доверяли нашим позициям, чтобы было абсолютно очевидно, что наши подходы справедливы», — указал Егоров.

Автор: Ольга Агеева
Теги: ФНС, налоги
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