Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Мало компаний оспаривают в суде обвинения в необоснованной налоговой выгоде, заявил глава ФНС. Но, по словам юристов, из-за «карательных мер» многие просто «не доживают» до судов

Даниил Егоров (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Об этом он заявил журналистам после расширенной коллегии ведомства, передал корреспондент РБК.

«На сегодняшний день есть около 180 споров с налогоплательщиками по ст. 54.1 НК в судах. Я сомневаюсь, что эти цифры можно назвать очень большими для всей Российской Федерации», — ответил Егоров на просьбу журналистов прокомментировать возмущение бизнеса по поводу ст. 54.1 НК.

Налоговая выигрывает в судах более 85% споров, сообщил глава ФНС на коллегии ведомства.

Почему возмущается бизнес

Число актов налоговых проверок по ст. 54.1 НК значительно превышает число судебных споров, а многие предприятия просто не доживают до судов, объяснила РБК партнер ФБК Legal Галина Акчурина. «Проблема огромная, и ее нельзя недооценивать», — считает Акчурина.