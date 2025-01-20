Власти запланировали создать рынок платной статистики

К 2030 году должен быть создан рынок государственных статданных для запросов на платной основе, следует из утвержденной стратегии Росстата. Доступ может быть предоставлен и к статистическим данным ограниченного использования

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

К 2030 году планируется создать «рынок государственных статистических данных, удовлетворяющий пользовательские запросы на платной основе», следует из утвержденной правительством Стратегии развития системы государственной статистики и Росстата до 2030 года. По работам Федерального плана статистических работ все пользовательские запросы будут удовлетворяться на бесплатной основе, указано в стратегии (.pdf).

Как отмечается в документе, в настоящее время сохраняются некоторые проблемы по распространению статистических данных. В частности, «не отработан механизм предоставления статистических данных ограниченного использования с условием как удобства пользования, так и требований национальной безопасности, что особенно важно в условиях внешнего санкционного давления».

Отсутствие рынка государственных данных, который мог бы стать источником дополнительных доходов для бюджета страны, названо в стратегии одним из вызовов для госстатистики на ближайшие годы. Но есть и другой вызов — необходимость обеспечения баланса между открытостью официальной статистической информации и интересами национальной безопасности в условиях санкционного давления. Из-за санкций Росстат по решению правительства приостановил раскрытие информации о добыче нефти и газа, производстве нефтепродуктов, автомобильного бензина.

В рамках стратегии развития предполагается сформировать личные кабинеты пользователей, используемые в том числе для предоставления статданных ограниченного использования, следует из документа.

В настоящее время ряд платных услуг (например, по формированию баз данных на основе статистических показателей) оказывает предприятие ФГБУ ГМЦ Росстата.

Осенью РБК рассказывал о проекте стратегии Росстата до 2030 года. Результатом реализации стратегии должно стать в том числе повышение уровня удовлетворенности пользователей информации до 95%, снижение доли нагрузки на объекты федерального статистического наблюдения по формированию статистической отчетности на 50%, предоставление 100% показателей в электронном виде с помощью цифровой аналитической платформы Росстата, говорится в сообщении правительства. До апреля 2025 года будет подготовлен детализированный план мероприятий для реализации задач стратегии, указывает Росстат.

Утвержденная стратегия также предполагает, что там, где уже имеются административные данные, сведения будут заполняться автоматически вместо сбора их у субъектов учета. В отношении крупнейших компаний планируется создать методологию «для индивидуального подхода» к сбору статистической информации. Перепись населения 2030 года станет первой, в которой будут использованы административные данные единого федерального информационного регистра сведений о населении (ЕРН), который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС). Данные реестра будут использованы для частичного предзаполнения переписного листа в электронном виде, однако будет сохранена «гарантия самоопределения»: у каждого жителя страны будет возможность уточнить предзаполненные данные и лично внести в переписной лист сведения, которых нет в административных данных.

Практика соблюдения международных стандартов статистического учета будет продолжена, несмотря на ухудшение взаимодействия с международными организациями, говорится в стратегии. В том числе даже в условиях санкций предполагается продвигать официальную статистику России на международные статистические платформы. Одна из задач к 2030 году — чтобы более 90% методологий, применяемых при формировании статистической информации, соответствовало международным стандартам.