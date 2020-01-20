«Коммерсантъ» подсчитал рост импорта «Газпрома» и НОВАТЭКа в ЕС

По оценкам издания, общая доля поставок двух российских компаний по итогам минувшего года превысила 47% от импорта в страны Евросоюза

Фото: Егор Алеев / ТАСС

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.

Общий импорт газа в ЕС из России, Норвегии и Алжира предположительно вырос почти на 8%, на 422,6 млрд куб. м, а поставки СПГ — на 87%, до рекордных 76 млн т (по оценке ICIS), или 106 млрд куб. м, пишет газета. В частности, «Газпром» поставил на рынок ЕС около 180 млрд куб. м газа. При этом «Коммерсантъ» указывает, что в 2019 году доля компании в общих поставках упала до с 45 до 42,5%.

Неплохие показатели также у НОВАТЭКа: импорт сжиженного природного газа (СПГ) с проектов «Ямал СПГ» и «Криогаз-Высоцк» в Ленинградской области, по оценкам Евростата и агентства Platts, составил 20,8 млрд куб. м, что в три с лишним раза больше, нежели в 2018-м. НОВАТЭК ранее отчитался, что импортировал в 2019-м за рубеж с «Ямал СПГ» более 12,8 млрд куб. м газа, снизив при этом реализацию в России на 0,6% (до 65,65 млрд против 66,07 млрд куб. м годом ранее). Общий объем продаж (с учетом СПГ) компании по сравнению с 2018-м вырос на 8,8% и составил 78,45 млрд куб. м.

«Коммерсантъ» также подчеркивает, что Норвегия и Алжир по сравнению со своими российскими коллегами, напротив, сократили поставки газа (в том числе СПГ). Как подсчитало издание, импорт из Норвегии снизился на 6,3%, до 119,2 млрд куб. м, а из Алжира — на 25% (32,5 млрд куб. м). В обоих случаях компании снижали поставки по трубам, а экспорт в виде СПГ увеличивался, пишет газета.

В начале сентября суд ЕС принял решение в пользу Польши в споре о допуске «Газпрома» к мощностям газопровода Opal — сухопутного отвода Nord Stream (оператор газопровода «Северный поток», который проходит из России в Германию по дну Балтийского моря). Суд в Брюсселе отменил решение Еврокомиссии, согласно которому у «Газпрома» было право использовать газопровод Opal на 100%. В Минэнерго Польши тогда заявили, что решение «положит конец монополии «Газпрома» в Европе» и не позволит компании отказаться от транзита газа в ЕС через украинскую территорию.