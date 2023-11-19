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Где хотели бы жить российские работники. Инфографика

Число желающих жить там же, где и сейчас, работников стало больше

Число работников, которые хотели бы жить там же, где и сейчас, в различных российских городах выросло за пять лет до 83%. В 2017 году этот показатель составлял 64%, следует из данных монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы» коллектива ученых Института социологии ФНИСЦ РАН.

Число желающих переехать в Москву или Петербург сократилось с 14 до 6%, в другую страну — с 8 до 4%.

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Фото:Leon Neal / Getty Images

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рынок труда миграция кадры
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Социологи назвали группы работников, желающих сменить место жительства
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