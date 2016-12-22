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«Сколково» включило Россию в число худших стран по стоимости бизнеса
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«Сколково» включило Россию в число худших стран по стоимости бизнеса
Экономика, 00:00
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«Сколково» включило Россию в число худших стран по стоимости бизнеса
Российские компании оцениваются в разы дешевле конкурентов в США, ЕС и Китае. Стоимость занижается из-за слабого корпоративного управления, инвестиционной среды и юридической защиты, выяснили эксперты «Сколково» и UCP
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Российский предприниматель при продаже бизнеса может рассчитывать на сумму в два-четыре раза меньше, чем конкурент из крупнейших стран Западной Европы, США и большинства стран БРИКС. Таковы выводы исследования ​Московской школы управления «Сколково» и инвестиционной группы UCP (есть в распоряжении РБК). Отчет с предложениями был направлен в ЦБ, сообщила РБК пресс-служба UCP.

Исследование охватило 30 крупнейших экономик мира, которые производят 82% мирового ВВП. Страны сравнивали на основе собственного «индекса стоимости бизнеса». Он учитывает 19 влияющих на оценку бизнеса показателей в пяти категориях: макроэкономика, безопасность инвестиций, процентные ставки, доступность капитала и налоговая политика. Чем ближе значение индекса к 100 — тем ближе показатели страны к лучшим практикам.

Россия оказалась на 27-м месте с индексом 29,26, отстав от развитых рынков и стран БРИКС. Схожую оценку представил ранее Глобальный индекс конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В нем Россия заняла 38-е место в 2018 году.

При оценке компаний рынок учитывает будущий поток дивидендов. Публичные компании в России в среднем направляют на дивиденды 31,68% прибыли против 64,55% в среднем по 30 анализируемым странам и 50,73% в БРИКС.

На стоимость компании влияет и ее финансовая устойчивость. Авторы доклада отмечают недостаточный уровень развития финансового рынка и доступности финансовых услуг в России. Капитализации фондового рынка, по данным Всемирного банка за 2016 год, составила менее 50% от ВВП при среднем показателе 30 анализируемых стран 75%. Банки, оставаясь основным источником капитала, завышают ставки по кредитам. Зачастую компании вынуждены в России рассчитывать на свои силы или обращаться за помощью к государству.

Фундаментальными причинами заниженной оценки российских компаний остаются нарушения прав собственности — как другими акционерами, так и государством, прокомментировала РБК выводы исследования профессор РЭШ Наталья Волчкова. Вклад в снижение ожидаемых доходов, по ее словам, вносит и риск убытков компаний из-за санкций.

На стоимость компаний влияет и репутация России как страны с плохим корпоративным управлением, заявил РБК директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. «В 1990-е и начале 2000-х были громкие корпоративные конфликты: реорганизации, поглощения, вывод активов, трансфертное ценообразование, не глядя на интересы миноритариев, и иные злоупотребления», — пояснил эксперт. При этом корпоративных конфликтов, затрагивающих права миноритариев, в топ-30 листингуемых компаний не было уже несколько лет, указал он.

Для защиты прав миноритариев необходимо продолжить начатые реформы корпоративного управления и запретить голосование квазиказначейскими акциями, вернуть акционерам право доступа к документам по запросу и устранить пробелы, позволяющие игнорировать обязательное предложение миноритариям при покупке крупных пакетов.

«Весьма вероятно, что низкий рейтинг России в части инвестиционной привлекательности вызван в том числе и большим количеством проверок малого и среднего бизнеса», — предположила руководитель департамента налогового и юридического консультирования Северо-Западного регионального центра KPMG Алиса Мелконян. Для настройки налоговой системы на стимулирование инвестиций, по ее словам, нужны адресные точечные меры в различных отраслях, но самое существенное — это стабильность налогового регулирования и минимизация административной нагрузки.

Автор: Ольга Агеева.
Теги: деловой климат , конкуренция , инвестиции , Сколково
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