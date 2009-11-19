Нефть подорожала на фоне сокращения запасов в США

Цены на нефть выросли на 0,6% на фоне известия о сокращения запасов нефти и топлива в США.

Очередной отчет Министерства энергетики США (US Department of Energy, DOE) оказался лучше, чем ожидали аналитики. Согласно данным ведомства, на прошлой неделе запасы нефти в стране сократились на 887 тыс. барр., до 336,8 млн барр. против снижения на 300 тыс. барр., прогнозируемого экспертами. Лучшую, чем ожидалось, динамику показали запасы бензина. Вопреки консенсус-прогнозу, полагавшему, что количество бензина в хранилищах США останется неизменным, его запасы снизились на 1,8 млн барр., до 209,1 млн барр. И лишь дистилляты показали худшие результаты (прогноз - сокращение на 700 тыс. барр.), снизившись тем не менее на 300 тыс. барр., до 167,4 млн барр.

Основной причиной позитивной динамики запасов на прошлой неделе стало падение производства, вызванное ураганом "Ида" (с 5,506 млн до 5,317 млн барр.) и уменьшение объемов импорта (с 8,656 млн барр. неделей ранее до 8,579 млн барр.), вызванное теми же причинами. В целом отчет DOE выглядит несколько разочаровывающим, особенно на фоне вышедших днем ранее данных Американского института нефти (API), которые показали, что количество нефти в хранилищах Соединенных Штатов сократилось на 4,4 млн барр., а бензина - на 1 млн барр. Кроме того, не благоприятствовало значительному улучшению настроений на рынке и осознание того, что причиной позитивных данных стали погодные условия, а не восстановление спроса.

"Сокращение запасов нефти в США было вызвано тропическим штормом "Ида", заставившим нефтегазовые компании приостановить операции в Мексиканском заливе, и в целом ожидалось рынком, - отмечают аналитики Australia and New Zealand Bank. - Однако, несмотря на снижение запасов, отчет указывает на то, что спрос в США остается на низком уровне - 4,1% по сравнению с прошлым годом для нефтепродуктов в целом".

Объемы поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы остаются вялыми. На прошлой неделе показатель еще немного понизился, с 13,825 млн до 13,794 млн барр. в день. При этом упал и уровень загрузки американских НПЗ - с 79,93% до 79,44%. "Переработчики нефти противодействуют увеличивающимся запасам нефтепродуктов, и это несмотря на незначительное сокращение запасов бензина и дистиллятов", - отмечает старший аналитик BNP Paribas по нефти Гарри Чилингуриан.

Тем временем дополнительную поддержку рынку нефти на торгах в среду оказал доллар, упавший против евро на фоне заявления президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда о том, что американский центробанк может удерживать ставки на низком уровне до 2012г. Дж.Буллард отметил, что в предыдущие две рецессии Резерв пережидал 2,5-3 года, прежде чем поднять процентные ставки. "Если предположить, что ФРС будет действовать так же, как в прошлом, то она может не повышать ставку до начала 2012г.", - указал он. В результате курс доллара снизился против евро на 0,6%, составив 1,4966 долл./евро.

Между тем макроэкономический фон среды оказался весьма негативным, что не благоприятствовало росту на рынке нефти. Продвижение цен на "черное золото" вверх ограничили данные о рынке жилья в США. Количество домов, строительство которых началось в октябре, снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 10,6%, до 529 тыс. единиц (против консенсус-прогноза в 600 тыс.). Это минимальное значение показателя с апреля текущего года. Разочаровал участников рынка и индекс потребительских цен (CPI), продемонстрировавший в октябре больший, чем ожидалось, рост - на 0,3%.

Департамент аналитической информации РБК