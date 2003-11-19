Бизнес обеспокоился проблемами экологии

Сегодня состоялось подведение итогов акции "Независимой северной природоохранной инициативы" (НЕСПИ) по анкетированию руководителей промышленных предприятий и представителей региональных органов власти.

В качестве основной аудитории рассылки (свыше 15 тыс. человек) были определены руководители промышленных предприятий и представители власти 17 регионов российского Севера и приравненные к ним по экономическим и экологическим условиям регионы, где проживает 16 миллионов человек (всего 12% населения России).

Как сообщил журналистам член бюро РСПП и руководитель НЕСПИ Николай Тонков, основное внимание в рамках опроса уделялось законопроекту "О плате за негативное воздействие на окружающую среду", в редакции МПР.

Судя по опросу, рассказал Николай Тонкова, готовящийся закон "О плате за негативное воздействие на окружающую среду" носит фискальный характер и лишает предприятия средств на модернизацию существующих и развитие новых очистных сооружений. Суммируя мнение 83% опрошенных промышленников, введение двойного экологического коэффициента для предприятий Крайнего Севера и приравненных к нему территорий (2500 тысяч средних и крупных предприятий, 40 градообразующих гигантов) негативно скажется на развитии промышленности. Основная претензия к закону, предлагаемому МПР в том, что он не содержит четкого механизма расходования средств, собранных с плательщиков, а потому не позволяет вести целевое финансирование программ защиты окружающей среды.

По мнению представителей бизнеса (84,7% опрошенных), 70 процентов экологических платежей должны возвращаться на предприятия в виде инвестиций в собственные экологические программы. 86,5% предприятий готовы увеличить собственные природоохранные мероприятия в случае принятия корректного, современного экологического законодательства.

В то же время, по словам Н. Тонкова, опрос показал различие в подходах промышленников и представителей региональных органов власти в вопросе о плате за негативное воздействие. Точка зрения чиновников сводится к тому, чтобы экологические платежи наполняли региональные бюджеты и расходовались на социально значимые проекты. При этом охрана окружающей среды, не является первоочередной задачей - говорят итоги опросов представителей власти. Как сообщил журналистам Н. Тонков, результаты опросов НЕСПИ будут направлены в виде аналитического письма премьер-министру М. Касьянову.