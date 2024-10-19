Bloomberg узнал о нежелании США наказывать Китай и ОАЭ за иранскую нефть

Иран в 2019-м сократил ущерб от «трамповских» санкций на свою нефтяную отрасль с помощью Китая и ОАЭ. США объявили о возможности ограничений против покупателей, но не хотят применять их против Пекина и Дубая, выяснил Bloomberg

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Вопреки недавно принятым санкциям против нефтяной отрасли Ирана, у США нет желания вводить ограничения против китайских покупателей топлива и эмиратских посредников, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о масштабных санкциях, которые США ввели в прошлую пятницу, 11 октября, против нефтяной отрасли Ирана в ответ на ракетный обстрел Израиля. Документ фактически позволяет вводить ограничения против почти любого лица, связанного с иранской нефтью. Минфин США отдельно отметил стремление Ирана обойти санкции с помощью «флота-призрака», поставляющего топливо в страны Азии. Ведомство привело в пример эмиратскую компанию Max Maritime, которая множество раз доставила иранскую нефть для нефтеперерабатывающих заводов в Китае.

«Недавно мы значительно усилили наши санкции. Я подписал постановление, которое позволяет нам в целом воздействовать на энергетический сектор Ирана, и это может стать прелюдией к ряду шагов, которые действительно ограничат способность Ирана получать доходы от экспорта», — сказала министр финансов США Джанет Йеллен. Госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что эти меры должны «пресечь поток доходов», который Иран использует для финансирования своей ядерной программы и разработки ракет.

Компании из Китая и ОАЭ способствовали росту экспорта иранской нефти после того, как администрация Дональда Трампа в 2019 году вернула ограничительные меры против нефтяной отрасли Тегерана.

Экспорт иранской нефти в среднем составил 1,7 млн барр. ежедневно в третьем квартале этого года, что почти в два с половиной раза больше объемов во второй половине 2019 года, следует из подсчетов TankerTrackers на основании спутниковых данных.

Последние санкционные решения США против Ирана приведут к снижению поставок топлива в Китай и снизят конкурентоспособность иранской нефти из-за нехватки судов и высоких транспортных расходов, ожидают опрошенные S&P Global Commodity Insights источники в китайских нефтеперерабатывающих заводах и торговой отрасли. Ограничения усложняют оплату за топливо, поскольку «ни один банк не осмелится обслуживать грузы, доставленные подсанкционным судном», пояснили изданию в нефтеперерабатывающем заводе из Шаньдуна.