 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

ОПЕК оценила доклад об «эре электричества» словами о научной фантастике

ОПЕК усомнилась в скором наступлении «эры электричества», так как использование источников энергии в истории планеты было взаимосвязано, а переход к электричеству принесет свои трудности — например, нехватку электросетей
Фото: Tingshu Wang / Reuters
Фото: Tingshu Wang / Reuters

В мировой истории источники энергии существуют во взаимозависимых отношениях, говорить о конце эры нефти и переходу к эре электричества некорректно, считают в ОПЕК. Так организация отреагировала на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозирующий переход к электричеству.

Агентство сообщало, что избыточное предложение ископаемого топлива на рынке может снизить цены и привести к росту инвестиций в экологически чистую энергию, а это приведет мир в новую «эру электричества». В МЭА подчеркнули, что необходимость инвестиций для ускорения перехода к зеленой энергетике показывает высокий уровень неопределенности, в том числе из-за ситуаций на Ближнем Востоке и Украине.

«Эпоха электричества», к которой, по мнению МЭА, мы «стремительно приближаемся», сопряжена с рядом разнообразных проблем. Например, массовое распространение электричества требует экспоненциального роста спроса на важнейшие полезные ископаемые», — полагают в ОПЕК.

Там отметили, что, несмотря на утверждения об оставшейся в прошлом эре угля, в 2023 году мировой спрос на него "вырос на 2,6% и достиг нового рекордного уровня в 8,7 млрд т», и это данные отчета МЭА. Уголь также является источником для выработки электричества.

Что касается нефти, указали в ОПЕК, то спрос на нее в прошедшем году превысил предыдущий пик 2019 года, и это тоже данные МЭА.

Рост спроса на электричество, подчеркнули в ОПЕК, потребует «беспрецедентного увеличения мощности электросетей». Вновь ссылаясь на доклад МЭА, организация отмечает, что к 2040 году будут нужны дополнительные 80 млн км воздушных линий электропередачи и подземных кабелей. «Это почти столько же, сколько было построено за последние сто лет, и это нужно будет сделать за 15 лет», — отметили в ОПЕК.

Аналитики спрогнозировали «новую эру электричества»
Экономика
Фото:Елена Майорова / Global Look Press

В МЭА заявляли, что прошлый год был рекордным по уровню производства экологически чистой энергии (свыше 560 ГВт мощностей пришлось на возобновляемые источники). Агентство ожидает, что в 2024 году объем инвестиций в эту отрасль составит порядка $2 трлн, то есть почти вдвое больше вложений в ископаемое топливо.

По данным МЭА, мировой спрос на нефть достигнет максимума до 2030 года — чуть менее 102 млн барр./сутки, а к 2035-му снизится до 99 млн барр./сутки по мере распространения электромобилей. МЭА ожидает, что цены на нефть снизятся с $82 за баррель в 2023 году до $75 за баррель в 2050-м.

Украина станет членом НАТО, заявил генсек альянса Марк Рютте

Татьяна Ким рассказала, что ее пытались насильно вывезти и заставить переписать бизнес

Ученые нашли способ сбрасывать больше калорий при ходьбе

NASA доказала существование «адской» экзолуны

Зеленский назвал три сценария развития конфликта после выборов в США

Объем экспорта из Китая в Россию достиг исторического рекорда

Минфин заявил о росте потребления российского алкоголя до максимума за 3 года

Чем опасна покупка авто из Южной Кореи

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ОПЕК нефть электричество МЭА
Материалы по теме
Лукашенко заявил, что Россия поможет найти в Гомельской области нефть
Экономика
Чем обернется решение ЕС ввести пошлины на электромобили из Китая
Политика
Эксперты назвали преимущества электромобилей из Китая перед американскими
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 октября
EUR ЦБ: 104,86 (-0,9) Инвестиции, 18 окт, 17:41 Курс доллара на 19 октября
USD ЦБ: 96,42 (-0,73) Инвестиции, 18 окт, 17:41
Губернатор Брянской области сообщил об отражении атаки дронов на регионПолитика, 05:49
ОПЕК оценила доклад об «эре электричества» словами о научной фантастикеЭкономика, 05:38
В Калининградской области потушили завод по производству картофеля фриОбщество, 05:19
США заявили о планах проводить субкритические подземные ядерные испытанияТехнологии и медиа, 05:11
Reuters узнал о подготовке встречи Байдена с президентом БразилииПолитика, 04:58
ТАСС узнал о новых обвиняемых в деле экс-телеведущей «России 1»Политика, 04:38
Венгрия заявила об обещании Украины обеспечить поставки нефти по «Дружбе»Политика, 04:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В КНДР заявили о возможности объявления войны Южной Корее из-за дроновПолитика, 04:13
FT напомнила о словах Маска «если Трамп проиграет, мне конец»Политика, 04:01
Зеленский выступил против прямых переговоров Запада с Россией без УкраиныПолитика, 03:45
Al Jazeera сообщила о 33 погибших в Газе в ходе авиаудара ИзраиляПолитика, 03:19
В Японии в штаб-квартиру правящей партии бросили коктейль МолотоваПолитика, 02:55
Губернатор Ростовской области сообщил о двух сбитых украинских дронахПолитика, 02:43
В МИД Польши объяснили поведение Сикорского при разговоре с пранкерамиПолитика, 02:20