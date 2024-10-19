ОПЕК оценила доклад об «эре электричества» словами о научной фантастике

ОПЕК усомнилась в скором наступлении «эры электричества», так как использование источников энергии в истории планеты было взаимосвязано, а переход к электричеству принесет свои трудности — например, нехватку электросетей

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В мировой истории источники энергии существуют во взаимозависимых отношениях, говорить о конце эры нефти и переходу к эре электричества некорректно, считают в ОПЕК. Так организация отреагировала на доклад Международного энергетического агентства (МЭА), прогнозирующий переход к электричеству.

Агентство сообщало, что избыточное предложение ископаемого топлива на рынке может снизить цены и привести к росту инвестиций в экологически чистую энергию, а это приведет мир в новую «эру электричества». В МЭА подчеркнули, что необходимость инвестиций для ускорения перехода к зеленой энергетике показывает высокий уровень неопределенности, в том числе из-за ситуаций на Ближнем Востоке и Украине.

«Эпоха электричества», к которой, по мнению МЭА, мы «стремительно приближаемся», сопряжена с рядом разнообразных проблем. Например, массовое распространение электричества требует экспоненциального роста спроса на важнейшие полезные ископаемые», — полагают в ОПЕК.

Там отметили, что, несмотря на утверждения об оставшейся в прошлом эре угля, в 2023 году мировой спрос на него "вырос на 2,6% и достиг нового рекордного уровня в 8,7 млрд т», и это данные отчета МЭА. Уголь также является источником для выработки электричества.

Что касается нефти, указали в ОПЕК, то спрос на нее в прошедшем году превысил предыдущий пик 2019 года, и это тоже данные МЭА.

Рост спроса на электричество, подчеркнули в ОПЕК, потребует «беспрецедентного увеличения мощности электросетей». Вновь ссылаясь на доклад МЭА, организация отмечает, что к 2040 году будут нужны дополнительные 80 млн км воздушных линий электропередачи и подземных кабелей. «Это почти столько же, сколько было построено за последние сто лет, и это нужно будет сделать за 15 лет», — отметили в ОПЕК.

В МЭА заявляли, что прошлый год был рекордным по уровню производства экологически чистой энергии (свыше 560 ГВт мощностей пришлось на возобновляемые источники). Агентство ожидает, что в 2024 году объем инвестиций в эту отрасль составит порядка $2 трлн, то есть почти вдвое больше вложений в ископаемое топливо.

По данным МЭА, мировой спрос на нефть достигнет максимума до 2030 года — чуть менее 102 млн барр./сутки, а к 2035-му снизится до 99 млн барр./сутки по мере распространения электромобилей. МЭА ожидает, что цены на нефть снизятся с $82 за баррель в 2023 году до $75 за баррель в 2050-м.