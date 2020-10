Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России

Большинство планируют расширяться в России

Несмотря на сохраняющиеся барьеры, для 92% компаний, принявших участие в исследовании, Россия — один из стратегических рынков. Более половины компаний (53%) сказали, что собираются расширять присутствие в России в ближайшем будущем. Чаще всего о таких планах заявляли азиатские компании и компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, которых привлекает большая ресурсная база, постепенное восстановление цен на сырье (для азиатских игроков — также отсутствие жестких санкционных ограничений).

В то же время та же доля компаний (53%) заявили, что не планируют расширение в российских регионах. Иными словами, для большинства компаний расширение в России тождественно экспансии в Москве и Санкт-Петербурге. Те участники опроса, которые планируют региональное развитие, назвали самыми перспективными регионами Татарстан и Краснодарский край (на третьем месте Хабаровский край).

Среди участников опроса наиболее широко представлены компании из США (20 компаний, в том числе 3M Co., Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co.). Поэтому США остаются ключевым партнером для российского бизнеса иностранных компаний — о ключевой роли США сообщили 16% респондентов. Ключевую роль Германии и Казахстана отметили по 10% международных компаний в России.

По данным EY, с 1990-х годов по начало 2000-го компании — участницы опроса инвестировали в Россию почти $194 млрд. За следующие пять лет международные компании, участвовавшие в опросе, рассчитывают инвестировать в Россию $5 млрд, хотя многие компании затруднились назвать точную сумму на фоне неопределенности из-за пандемии.