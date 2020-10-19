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Экономика ,  
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Иностранный бизнес пожаловался на частые изменения законов в России

Ключевая проблема с российским законодательством в том, что оно слишком часто меняется, заявили представители иностранного бизнеса перед ежегодной встречей с российскими властями. Законы применяются избирательно, указали они
Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Международные компании, работающие в России, считают одной из главных проблем российского правового поля слишком частые изменения законодательства. Среди других недостатков они выделили несоответствие законодательства сложившимся условиям и выборочное применение законов. Таковы результаты ежегодного опроса иностранного бизнеса в России, проведенного компанией EY в августе–сентябре.

В опросе приняли участие 62 компании, в том числе 49 компаний — участниц Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ), работающего с 1994 года. В понедельник, 19 октября, состоится ежегодное пленарное заседание КСИИ под председательством премьер-министра, в этом году его впервые проведет Михаил Мишустин. Из-за пандемии встреча пройдет в онлайн-формате.

  • О том, что постоянные изменения в регулировании негативно влияют на инвестиционную привлекательность России, сообщили 50% участников опроса;
  • 39% иностранных компаний указали на высокие административные барьеры (можно было выбрать несколько вариантов ответа);
  • 34% респондентов обратили внимание на несоответствие законодательства сложившимся условиям;
  • 31% выделили выборочные трактовку и применение законов, и 15% — недостаточно длительные переходные периоды для измененного регулирования или вовсе их отсутствие.

Участников опроса также попросили привести примеры хороших и плохих изменений в российском регулировании. Среди негативных примеров они назвали введение обязательной маркировки потребительской продукции, медленный прогресс в защите интеллектуальной собственности в фармацевтике, отсутствие долгосрочного и стабильного подхода к налогообложению в нефтегазовой отрасли и частое изменение финансовых правил игры. Среди позитивных примеров — развитие трудового законодательства, появление налогового спецрежима для самозанятых, разработка законодательства в сфере защиты капиталовложений, появление мер поддержки несырьевого экспорта, регуляторная гильотина.

Большинство планируют расширяться в России

Несмотря на сохраняющиеся барьеры, для 92% компаний, принявших участие в исследовании, Россия — один из стратегических рынков. Более половины компаний (53%) сказали, что собираются расширять присутствие в России в ближайшем будущем. Чаще всего о таких планах заявляли азиатские компании и компании из отрасли энергетики и природных ресурсов, которых привлекает большая ресурсная база, постепенное восстановление цен на сырье (для азиатских игроков — также отсутствие жестких санкционных ограничений).

В то же время та же доля компаний (53%) заявили, что не планируют расширение в российских регионах. Иными словами, для большинства компаний расширение в России тождественно экспансии в Москве и Санкт-Петербурге. Те участники опроса, которые планируют региональное развитие, назвали самыми перспективными регионами Татарстан и Краснодарский край (на третьем месте Хабаровский край).

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Среди участников опроса наиболее широко представлены компании из США (20 компаний, в том числе 3M Co., Cargill, Mars, Mondelez International, PepsiCo, The Coca-Cola Co.). Поэтому США остаются ключевым партнером для российского бизнеса иностранных компаний — о ключевой роли США сообщили 16% респондентов. Ключевую роль Германии и Казахстана отметили по 10% международных компаний в России.

По данным EY, с 1990-х годов по начало 2000-го компании — участницы опроса инвестировали в Россию почти $194 млрд. За следующие пять лет международные компании, участвовавшие в опросе, рассчитывают инвестировать в Россию $5 млрд, хотя многие компании затруднились назвать точную сумму на фоне неопределенности из-за пандемии.

В 2020 году членами КСИИ являются 52 компании и одна международная финансовая организация (Всемирный банк). Крупнейшие компании — участницы КСИИ: Exxon Mobil, BP, Royal Dutch Shell, Nestle, Siemens, Coca-Cola, PepsiCo, Unilever. Координирует деятельность КСИИ исполнительный комитет, который возглавяет министр экономического развития Максим Решетников.

Автор
Иван Ткачёв
бизнес иностранцы КСИИ EY
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