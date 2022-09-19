Шувалов предложил новый закон об «актах быстрого реагирования» в кризис

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов в своей докторской диссертации выдвинул идею отдельного закона по преодолению кризисов, с которыми может сталкиваться российская экономика. Такой закон будет подразумевать «акты быстрого реагирования»

Игорь Шувалов во время защиты докторской диссертации (Фото: Антон Фейнберг / РБК)

Российская система права нуждается в отдельном рамочном законе, который определял бы действия государства во время кризисов в социально-экономической сфере. Такое предложение содержится в докторской диссертации председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, которую он защитил в понедельник, 19 сентября. За защитой диссертации наблюдал корреспондент РБК.

«То, что происходило в 2014-м в Российской Федерации, затем последовавшие отдельные кризисные явления и то, в каких условиях сейчас наша экономика находится, приводит меня к выводу о необходимости разработки и принятия специального федерального закона по взаимодействию власти и бизнеса в острые моменты, когда предпринимательство не имеет тех же самых возможностей для развития как это происходит в типичных отношениях. У этого закона есть отдельный предмет регулирования. Это комплексный закон. Понятно, что кризис один другого не повторяет, они все являются уникальными, но можно вычленить общее в регулировании в отношениях между бизнесом и государством. Ответ, да, это необходимо сделать и сделать заблаговременно», — сказал Шувалов в ходе защиты диссертации.

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Согласно идее Шувалова, такой закон позволит властям оперативно в упрощенном порядке принимать программный документ с набором антикризисных мероприятий, включая их сроки, ответственных исполнителей и сопутствующие «акты быстрого реагирования».

В этих актах, с одной стороны, могут содержаться временные меры, ограничивающие права экономических субъектов (например, право кредиторов на подачу новых заявлений о банкротстве должников — в рамках соответствующего моратория) или адресные меры поддержки наиболее пострадавших категорий физлиц и предпринимателей.

«Таким актам свойственны временный характер действия и приоритетность над отраслевым законодательством, что отражает их экстраординарность», — отмечено в диссертации.

По словам Шувалова, обеспечение баланса частных и публичных интересов в кризисных ситуациях требует комплексного применения права для мобилизации ресурсов и государства, и предпринимателей. Шувалов называет это «новым публичным порядком».

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Глава ВЭБ.РФ объяснил, что «акты быстрого реагирования» — это ситуационное законодательство, которое перестает действовать при выходе из кризисной ситуации и преодолении негативных изменений в экономике. «Это отдельный законодательный акт, не претендующий на формирование отдельной отрасли права. Основы должны приниматься на федеральном уровне, но у регионов есть арсенал, как разнообразить это законодательство, в том числе в мерах поддержки бизнеса», — говорит он.

Шувалов защитил диссертацию в понедельник, 19 сентября, ее тема — «Правовое регулирование предпринимательской деятельности в период социально-экономического кризиса (теория и практика)». Диссертация размером более 400 страниц защищена в Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации.

В своей работе Шувалов неоднократно упоминает о кризисах 2008 года, 2014–2015 годов (падение цен на нефть, наложившееся на введение первых западных санкций против России), коронавирусный кризис 2020 года. Во время последнего основной правовой моделью управления антикризисными мероприятиями были указы президента, во исполнение которых принимались соответствующие постановления и распоряжения правительства. Текущий «санкционный» кризис в работе прицельно не анализируется.

В июне правительство внесло в Госдуму закон о специальных мерах в области экономики во время военных операций за рубежом (президент подписал его уже через две недели). Закон, в частности, разрешает правительству временно расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, разбронировать материальные ценности госрезерва, привлекать работников предприятий к работе ночью, в выходные и праздничные дни. Если кабинет прибегнет к одному из решений, юридические лица не смогут отказаться от контрактов по госзакупкам, в частности от оборонных заказов.

Научным руководителем главы ВЭБ.РФ выступила директор института, академик РАН Талия Хабриева. Научная работа Шувалова посвящена регулированию нескольких секторов — помимо банковской системы, в ней рассматриваются регулирование предпринимательских отношений, роль института банкротства в кризис, регулирование государственно-частного партнерства, инвестиционной деятельности, сферы энергетических ресурсов, механизмы поддержки предпринимателей и т.д.