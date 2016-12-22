Реальные доходы россиян снизились впервые с начала года

В прошедшем августе реальные доходы россиян сократились почти на 1% в годовом исчислении, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Росстата. Это первое сокращение в годовом выражении с начала года.
Так, в этом августе по сравнению с августом 2017 года реальные доходы сократились на 0,9%. По отношению к июлю в августе реальные доходы россиян снизились на 0,7%.
Среднемесячная начисленная зарплата в прошлом месяце составила 41 140 руб., что на 10,3% выше уровня августа 2017 года и на 3% ниже показателя июля 2018 года. Реальная зарплата в августе в годовом исчислении выросла на 7%, снижение к июлю составило 3%.
Рост реальных доходов россиян в годовом выражении замедлялся весной этого года. Так, в мае 2018 года по сравнению с тем же месяцем год назад реальные доходы выросли только на 0,3%. Сокращение реальных доходов по годам фиксировалось с 2014 года (в 2017 году сокращение составило 1,7%, в 2016-м — 5,8%, в 2015-м — 3,2%, в 2014-м — 0,7%). В январе был первый за 26 месяцев случай, когда реальные доходы выросли в отношении прошлого месяца. Впрочем, этот результат объясняется единовременной выплатой 5 тыс. руб. пенсионерам.
По мнению главного экономиста ФГ «БКС» Владимира Тихомирова, на снижение реальных доходов населения повлияли разгон инфляции и девальвация рубля. «Помимо этого, на динамику доходов и инфляции повлиял эффект высокой базы, так как в прошлом году в августе наблюдалась дефляция и реальные доходы за вычетом инфляции росли. В начале этого года доходы населения выросли на фоне укрепления рубля и повышения зарплат госслужащим в преддверии выборов. Но этих факторов больше нет, поэтому снижение доходов от месяца к месяцу было ожидаемо», — считает экономист.