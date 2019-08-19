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ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России
ЦБ написал отрицательный отзыв на депутатский законопроект, разрешающий российским лицам под санкциями в одностороннем порядке переносить судебные разбирательства с иностранцами в Россию. Законопроект был принят в первом чтении

Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России. Группа депутатов в середине июля внесла в Госдуму законопроект, который разрешает россиянам под санкциями в одностороннем порядке переносить в Россию судебные разбирательства из зарубежных юрисдикций. Положения законопроекта противоречат ст. 15 Конституции, согласно которой «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы», говорится в отзыве ЦБ, который цитирует «Интерфакс».

Если международный договор, стороной которого является Россия, предусматривает иные правила, чем предусмотрены национальным законом, приоритет, согласно Конституции, отдается международному договору.

Что предлагает законопроект

Законопроект, внесенный депутатами и даже принятый в первом чтении Госдумой, предусматривает следующие преференции для попавших под санкции российских граждан и юрлиц:

  • возможные иски против них должны предъявляться только в арбитражные суды или суды общей юрисдикции на территории России;
  • если между российским лицом и потенциальным истцом (ответчиком) действует соглашение о рассмотрении споров в иностранных судах или международных арбитражах за пределами России, но санкции препятствуют защите интересов российского лица за рубежом, оно вправе в одностороннем порядке изменить соглашение так, что местом судебного или арбитражного процесса будет Россия;
  • в случае если истец проигнорирует это изменение и все равно подаст в иностранный суд (арбитраж), подсанкционные граждане и компании вправе требовать уплаты неустойки в России, равной размеру требований, предъявленных к ним за рубежом;
  • такие российские лица могут обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом.

Соглашение о рассмотрении споров в международном арбитраже за пределами России может в принципе быть и между российскими сторонами. Таким образом, законопроект необязательно направлен против иностранных контрагентов.

Не ясно, почему санкции могут препятствовать защите интересов подсанкционного лица за рубежом, но, например, Олег Дерипаска заявлял в иске к Минфину США, что из-за санкций ему не удалось вовремя найти иностранного юриста, что привело к заморозке части его активов британским судом.

Негативное влияние на иностранные инвестиции

Банк России отмечает, что к международным договорам, к которым присоединилась Россия, относится, например, Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года (именно по ней пытались взыскать с России активы в разных странах бывшие акционеры ЮКОСа). Если иностранная компания имеет на руках арбитражное решение против российской компании под санкциями, она вправе ходатайствовать в суды зарубежных стран о признании и приведении в исполнение такого решения — российский суд не может этому воспрепятствовать, следует из отзыва ЦБ.

Принятие этого закона может негативно отразиться на заключении иностранными компаниями инвестиционных контрактов с российскими гражданами и компаниями, в том числе с теми, кто не находится под санкциями, следует из заключения ЦБ. Дело в том, что ни одна российская компания не застрахована от возможных будущих санкций, а значит, для иностранных инвесторов и контрагентов появится перманентный риск рассмотрения возможного спора исключительно в российской юрисдикции.

Судьба законопроекта остается неясной после отрицательного отзыва Центробанка. Ранее ответственный комитет Госдумы по рассмотрению этого законопроекта — комитет по госстроительству и законодательству — также отметил, что положения законопроекта «вызывают вопросы с точки зрения соответствия основополагающим принципам международного права», но тем не менее рекомендовал документ к принятию в первом чтении. Федеральная палата адвокатов России раскритиковала законопроект, заявив, что он «будет противоречить принципу взаимности, международной вежливости и обязательствам Российской Федерации, вытекающим из международных договоров, например договоров системы ГАТТ/ВТО».

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Конституция РФ, Госдума, законопроект, Санкции, Банк России
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