ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России

- если между российским лицом и потенциальным истцом (ответчиком) действует соглашение о рассмотрении споров в иностранных судах или международных арбитражах за пределами России, но санкции препятствуют защите интересов российского лица за рубежом, оно вправе в одностороннем порядке изменить соглашение так, что местом судебного или арбитражного процесса будет Россия;
- в случае если истец проигнорирует это изменение и все равно подаст в иностранный суд (арбитраж), подсанкционные граждане и компании вправе требовать уплаты неустойки в России, равной размеру требований, предъявленных к ним за рубежом;
- такие российские лица могут обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства за рубежом.
Соглашение о рассмотрении споров в международном арбитраже за пределами России может в принципе быть и между российскими сторонами. Таким образом, законопроект необязательно направлен против иностранных контрагентов.
Не ясно, почему санкции могут препятствовать защите интересов подсанкционного лица за рубежом, но, например, Олег Дерипаска заявлял в иске к Минфину США, что из-за санкций ему не удалось вовремя найти иностранного юриста, что привело к заморозке части его активов британским судом.
Негативное влияние на иностранные инвестиции
Банк России отмечает, что к международным договорам, к которым присоединилась Россия, относится, например, Нью-Йоркская конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений 1958 года (именно по ней пытались взыскать с России активы в разных странах бывшие акционеры ЮКОСа). Если иностранная компания имеет на руках арбитражное решение против российской компании под санкциями, она вправе ходатайствовать в суды зарубежных стран о признании и приведении в исполнение такого решения — российский суд не может этому воспрепятствовать, следует из отзыва ЦБ.
Принятие этого закона может негативно отразиться на заключении иностранными компаниями инвестиционных контрактов с российскими гражданами и компаниями, в том числе с теми, кто не находится под санкциями, следует из заключения ЦБ. Дело в том, что ни одна российская компания не застрахована от возможных будущих санкций, а значит, для иностранных инвесторов и контрагентов появится перманентный риск рассмотрения возможного спора исключительно в российской юрисдикции.
Судьба законопроекта остается неясной после отрицательного отзыва Центробанка. Ранее ответственный комитет Госдумы по рассмотрению этого законопроекта — комитет по госстроительству и законодательству — также отметил, что положения законопроекта «вызывают вопросы с точки зрения соответствия основополагающим принципам международного права», но тем не менее рекомендовал документ к принятию в первом чтении. Федеральная палата адвокатов России раскритиковала законопроект, заявив, что он «будет противоречить принципу взаимности, международной вежливости и обязательствам Российской Федерации, вытекающим из международных договоров, например договоров системы ГАТТ/ВТО».