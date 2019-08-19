ЦБ счел антиконституционным право лиц под санкциями судиться в России

ЦБ написал отрицательный отзыв на депутатский законопроект, разрешающий российским лицам под санкциями в одностороннем порядке переносить судебные разбирательства с иностранцами в Россию. Законопроект был принят в первом чтении

Банк России считает несовместимым с Конституцией потенциальное разрешение российским гражданам и компаниям, находящимся под западными санкциями, судиться с иностранными контрагентами исключительно в России. Группа депутатов в середине июля внесла в Госдуму законопроект, который разрешает россиянам под санкциями в одностороннем порядке переносить в Россию судебные разбирательства из зарубежных юрисдикций. Положения законопроекта противоречат ст. 15 Конституции, согласно которой «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы», говорится в отзыве ЦБ, который цитирует «Интерфакс».

Если международный договор, стороной которого является Россия, предусматривает иные правила, чем предусмотрены национальным законом, приоритет, согласно Конституции, отдается международному договору.

Что предлагает законопроект

Законопроект, внесенный депутатами и даже принятый в первом чтении Госдумой, предусматривает следующие преференции для попавших под санкции российских граждан и юрлиц: