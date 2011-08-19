Падение Европы держит ММВБ у локальных минимумов

Негативная динамика европейских индексов на открытии усилила снижение индекса ММВБ, после трехчасового движения вниз индикатор российского рынка подошел к локальному минимуму, к середине дня ММВБ все еще оставался вблизи данных уровней.

Фондовые торги в Европе 19 августа 2011г. открылись падением ведущих индексов вслед за рынками США и Азии, на которых были зафиксированы распродажи. Резкое падение котировок стало результатом реакции инвесторов на опубликованную накануне макроэкономическую статистику, которая не смогла развеять опасения участников рынка относительно перспектив роста американской экономики. Кроме того, непростая ситуация сохраняется и в Европе, где разразился долговой кризис.



Возобновившиеся на негативном информационном фоне спекуляции относительно нового витка долгового кризиса в еврозоне парализовали инвесторов и обвалили котировки банковского сектора, для которого настали нелегкие времена. Бумаги крупных европейских кредитных организаций (Barclays, Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group) на открытии торгов стремительно дешевели, теряя в стоимости от 5% до 8%.



Сходная динамика котировок наблюдалась и в нефтегазовом секторе, где акции компаний дешевели более чем на 2%. Бумаги британской нефтегазовой BP потеряли в цене около 3%, британо-голландской Royal Dutch/Shell - 2,4%, французской Total - 2,6%.



По состоянию на 14:00 мск британский индекс FTSE 100 понизился на 2,90% - до 4944,53 пункта, немецкий DAX - на 4,05% - до 5376,05 пункта, швейцарский индекс SMI - на 3,14% - до 5033,01 пункта, французский CAC 40 - на 3,19% - до 2978,01 пункта.



Торги российскими ADR на LSE начались небольшим снижением котировок, которое практически сразу сменилось ростом. В результате этого подскока, через 10 минут после начала сессии, индекс FTSE Russia IOB, отслеживающий изменение цен российских депозитарных расписок, поднялся до локального максимума (866,5 пункта). Затем последовало снижение, и спустя три часа индикатор подошел к локальному минимуму (843,5 пункта). К середине дня индекс все еще оставался вблизи минимальных отметок. Российские ADR (за исключением трех эмитентов) к этому времени демонстрировали негативную динамику.



К 14:00 мск наибольший рост демонстрировали следующие бумаги:







Наибольшее снижение демонстрировали следующие бумаги:







Негативная динамика европейских индексов на открытии усилила снижение индекса ММВБ. После трехчасового движения вниз под влиянием FTSE Russia IOB индикатор российского рынка подошел к локальному минимуму(1402,13 пункта). К середине дня ММВБ все еще оставался вблизи данных уровней (1403,45 пункта по состоянию на 14:41 мск).











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