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Безработица в РФ в июне 2010г. упала до 6,8%
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Безработица в РФ в июне 2010г. упала до 6,8%
Экономика, 19 июл 2010, 17:20
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Безработица в РФ в июне 2010г. упала до 6,8%
Уровень безработицы в России продолжает сокращаться уже который месяц подряд. По предварительным данным Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), число безработных сократилось примерно на 400 тыс. - до 5,2 млн человек. Это составляет 6,8% экономически активного населения.

Таким образом, официальный уровень безработицы сократился на 0,5 процентного пункта. В мае он составлял 7,3% (5,6 млн человек), а еще в апреле - 8,2% (6,14 млн человек). Максимальный же уровень безработицы в этом году был зафиксирован в январе: тогда число безработных составляло 6,84 млн человек, или 9,2% экономически активного населения.

В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы 1,9 млн человек, в том числе 1,6 млн человек получали пособие по безработице.

Численность экономически активного населения в июне 2010г. составила, по предварительным итогам обследования населения по проблемам занятости, 76,2 млн человек, или около 54% от общей численности населения страны.

Преобладающая часть занятого населения сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. В мае 2010г. в них работали 35 млн человек, или 49,9% общей численности занятых. Кроме того, в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, привлекались на условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера 1,8 млн человек (в эквиваленте полной занятости).

Общее число замещенных рабочих мест для полной занятости работников в этих организациях, определенное как суммарное количество работников списочного состава, совместителей и работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера, в мае 2010г. составило 36,8 млн и было меньше, чем в мае 2009г., на 1,7%.

Теги: безработица , федеральная служба
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