«Автодор» заявил о невозможности обеспечить связью все участки дорог

«Автодор»: в России есть дороги, где связи не будет никогда

Россиянам не стоит ждать появления мобильной связи вдоль всех федеральных трасс в обозримом будущем, предупредил глава госкорпорации «Автодор» Вячеслав Петушенко. Причина, по его словам, в «закрытости» отдельных территорий

Некоторые участки федеральных дорог в России всегда останутся без мобильной связи, поскольку они пролегают через ряд «закрытых территорий», заявил глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) в рамках сессии «Беспилотные горизонты: единый путь к автономному будущему».

По словам Петушенко, для развития беспилотных транспортных средств нужны инвестиции в модернизацию дорожной инфраструктуры, но «с деньгами сейчас все не очень хорошо, поэтому надо подстраиваться под дорогу, которая уже есть», и «не думать, что мы там еще что-то большое сделаем».

«Есть некоторые места, где этой связи не будет никогда. Не потому, что Минцифры плохо работает, а потому, что есть закрытые территории. Связи там просто не будет», — пояснил глава госкомпании.

При этом Петушенко не стал уточнять, что имеет в виду под «закрытыми» территориями, но упомянул «некоторые участки» трассы М-11 (связывает Москву и Санкт-Петербург. — РБК), где у «Автодора» «ничего не получилось» с попыткой организовать там мобильную связь.

По данным на март 2025 года, сетями GSM покрыто почти 90% федеральных автодорог, сетями LTE — от 54 до 75%. Статистику привел весной текущего года депутат Госдумы Антон Немкин на круглом столе, организованном проектом «Цифровая Россия».

«Фактически на значительной части автодорог, в том числе федеральных, отсутствует доступ к цифровой инфраструктуре, во многих случаях нет возможности вызова экстренных служб, что чревато угрозами для безопасности, жизни и здоровья наших сограждан», — сообщил тогда Немкин.

Депутат отметил, что при строительстве и размещении объектов и линий связи вдоль дорог у российских операторов связи возникает ряд проблем. В частности, есть трудности с использованием землеотводов и с подключением энергетической и иной инфраструктуры из-за противоречий в законах и отсутствия единых правил.

Снять часть административных барьеров и улучшить ситуацию, как ожидается, должен законопроект о размещении и эксплуатации сооружений связи в границах полос отвода автомобильных дорог. Документ был принят в первом чтении осенью 2024 года, следует из его карточки на сайте Госдумы, но с тех пор находится без движения.

Из пояснительной записки к нему следует, что нередко владельцы автодорог отказывают в размещении линий и сооружений связи, по разному трактуя понятие «инженерные коммуникации». Из-за этого «создаются дополнительные сложности, затягивающие процесс обеспечения качественной сотовой связью автодорог».

На том же круглом столе «Цифровой России» замдиректора департамента государственного регулирования рынка телекоммуникаций Минцифры России Гурген Осипов сообщил, что покрытие федеральных трасс устойчивой мобильной связью стандарта LTE одним из приоритетов для ведомства.

До конца 2025 года операторы связи совместно с администрациями регионов должны обследовать все федеральные автодороги «на наличие необходимой инфраструктуры для строительства базовых станций».

К сентябрю 2031 года сетью LTE должны быть покрыты 99,9% автомобильных дорог общего пользования федерального значения, отметил чиновник из Минцифры.