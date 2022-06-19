Bloomberg узнал о дефиците на Западе латука, попкорна и пива в бутылках
Некоторые страны столкнулись с дефицитом и дороговизной таких продуктов, как салат латук, салями, бутылочное пиво и попкорн, сообщает Bloomberg.
Как указывает агентство, «за последние несколько месяцев многие, казалось бы, случайные продукты стали невероятно дорогими или труднодоступными». В пример Bloomberg приводит салат латук в Австралии, лук и салями в Японии и даже бутылочное пиво в Германии. Это заставляет бизнес искать альтернативные варианты, чтобы «накормить клиентов».
Агентство связывает это с проблемами с глобальной цепочкой поставок, а среди факторов, способствующих этому, называет неблагоприятные погодные условия, пандемию, геополитическую напряженность и восстановление спроса. Военные действия на Украине усугубили ситуацию, остановив поставки зерна и растительного масла и вызвав скачок цен на продукты.
В последнее время к дефицитным товарам добавился соус сирача, сообщает Bloomberg. Американская компания Huy Fong Foods была вынуждена приостановить производство этой приправы из-за нехватки перца чили, который входит в состав сирачи.
Немецким пивоварням недостает бутылок, отчасти это связано с российской военной операцией на Украине, которая поставляет стекло.
Нехватка попкорна в США стала для кинозрителей «поводом для беспокойства», пишет Bloomberg. Мало того что недостает бумажных стаканов и пакетов для попкорна, с кукурузы «фермеры могут переключиться на более прибыльные культуры», отмечает агентство.
В Австралии из-за нехватки салата KFC пришлось добавить вместо него капусту в бургеры. Компания объяснила это сбоями в цепочке поставок после сильного наводнения в начале этого года. В Великобритании McDonald’s пришлось использовать один кусок помидора вместо двух из-за дорогого газового отопления теплиц.
Как писала газета The New York Times, пивовары жалуются, что им приходится сталкиваться не только с увеличением счетов за электричество и подорожанием ячменя, но и с «беспрецедентной» нехваткой пивных бутылок. Издание отмечает, что проблема состоит не столько в их отсутствии, сколько в том, что покупателей трудно заставить возвращать назад пустую тару. С них взимается дополнительно 8 центов за каждую бутылку; эти деньги они могут вернуть обратно, если сдадут стеклянную тару.