Bloomberg узнал о дефиците на Западе латука, попкорна и пива в бутылках

Это заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы «накормить клиентов», сообщает агентство. Оно связывает нехватку с проблемами с цепочкой поставок, на которую влияют погодные условия, пандемия, напряженность в мире

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Некоторые страны столкнулись с дефицитом и дороговизной таких продуктов, как салат латук, салями, бутылочное пиво и попкорн, сообщает Bloomberg.

Как указывает агентство, «за последние несколько месяцев многие, казалось бы, случайные продукты стали невероятно дорогими или труднодоступными». В пример Bloomberg приводит салат латук в Австралии, лук и салями в Японии и даже бутылочное пиво в Германии. Это заставляет бизнес искать альтернативные варианты, чтобы «накормить клиентов».

Агентство связывает это с проблемами с глобальной цепочкой поставок, а среди факторов, способствующих этому, называет неблагоприятные погодные условия, пандемию, геополитическую напряженность и восстановление спроса. Военные действия на Украине усугубили ситуацию, остановив поставки зерна и растительного масла и вызвав скачок цен на продукты.

В последнее время к дефицитным товарам добавился соус сирача, сообщает Bloomberg. Американская компания Huy Fong Foods была вынуждена приостановить производство этой приправы из-за нехватки перца чили, который входит в состав сирачи.

Немецким пивоварням недостает бутылок, отчасти это связано с российской военной операцией на Украине, которая поставляет стекло.

Нехватка попкорна в США стала для кинозрителей «поводом для беспокойства», пишет Bloomberg. Мало того что недостает бумажных стаканов и пакетов для попкорна, с кукурузы «фермеры могут переключиться на более прибыльные культуры», отмечает агентство.

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В Австралии из-за нехватки салата KFC пришлось добавить вместо него капусту в бургеры. Компания объяснила это сбоями в цепочке поставок после сильного наводнения в начале этого года. В Великобритании McDonald’s пришлось использовать один кусок помидора вместо двух из-за дорогого газового отопления теплиц.

Как писала газета The New York Times, пивовары жалуются, что им приходится сталкиваться не только с увеличением счетов за электричество и подорожанием ячменя, но и с «беспрецедентной» нехваткой пивных бутылок. Издание отмечает, что проблема состоит не столько в их отсутствии, сколько в том, что покупателей трудно заставить возвращать назад пустую тару. С них взимается дополнительно 8 центов за каждую бутылку; эти деньги они могут вернуть обратно, если сдадут стеклянную тару.