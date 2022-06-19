Bloomberg узнал о дефиците на Западе латука, попкорна и пива в бутылках

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 23:02
Медведев сыграет с Карацевым во втором круге турнира в Мальорке Спорт, 22:57
Полиция задержала водителя, насмерть сбившего школьницу в Подмосковье Общество, 22:53
В Британии призвали увеличить флот противолодочных самолетов из-за России Политика, 22:50
Из-за пожара в ТЦ во Владикавказе эвакуировали 65 человек Общество, 22:31
Татьяна Тарасова опровергла информацию о своей госпитализации Спорт, 22:15
Первая ракетка России с победы стартовала на турнире в Германии Спорт, 22:10
Forbes опубликовал рейтинг разбогатевших на наследстве американцев Бизнес, 22:08
Bloomberg узнал о дефиците на Западе латука, попкорна и пива в бутылках Экономика, 22:07
Украинская киберкоманда выиграла первый турнир без уволенного россиянина Спорт, 21:58
Кудрин выразил соболезнования из-за смерти Геннадия Бурбулиса Политика, 21:55
Тарпищев не увидел трагедии в поражении Медведева на турнире в Галле Спорт, 21:53
Опросы показали, что коалиция Макрона не получит абсолютное большинство Политика, 21:24
Президент Сенегала поддержал слова Макрона о России Политика, 21:21

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Bloomberg узнал о дефиците на Западе латука, попкорна и пива в бутылках

Это заставляет бизнес искать альтернативы, чтобы «накормить клиентов», сообщает агентство. Оно связывает нехватку с проблемами с цепочкой поставок, на которую влияют погодные условия, пандемия, напряженность в мире
Фото: Juergen Schwarz / Getty Images
Фото: Juergen Schwarz / Getty Images

Некоторые страны столкнулись с дефицитом и дороговизной таких продуктов, как салат латук, салями, бутылочное пиво и попкорн, сообщает Bloomberg.

Как указывает агентство, «за последние несколько месяцев многие, казалось бы, случайные продукты стали невероятно дорогими или труднодоступными». В пример Bloomberg приводит салат латук в Австралии, лук и салями в Японии и даже бутылочное пиво в Германии. Это заставляет бизнес искать альтернативные варианты, чтобы «накормить клиентов».

Агентство связывает это с проблемами с глобальной цепочкой поставок, а среди факторов, способствующих этому, называет неблагоприятные погодные условия, пандемию, геополитическую напряженность и восстановление спроса. Военные действия на Украине усугубили ситуацию, остановив поставки зерна и растительного масла и вызвав скачок цен на продукты.

Байден назвал рост цен на бензин «побочным продуктом» помощи Киеву
Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

В последнее время к дефицитным товарам добавился соус сирача, сообщает Bloomberg. Американская компания Huy Fong Foods была вынуждена приостановить производство этой приправы из-за нехватки перца чили, который входит в состав сирачи.

Немецким пивоварням недостает бутылок, отчасти это связано с российской военной операцией на Украине, которая поставляет стекло.

Нехватка попкорна в США стала для кинозрителей «поводом для беспокойства», пишет Bloomberg. Мало того что недостает бумажных стаканов и пакетов для попкорна, с кукурузы «фермеры могут переключиться на более прибыльные культуры», отмечает агентство.

Читайте на РБК Pro
Pro
Шесть привычек, которые убивают вашу креативность
Статьи
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Какие семь видов сделок могут закончиться уголовным делом
Кейсы
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
Фото: Unsplash Незаметный убийца зрения: чем опасна глаукома и как ее лечат
Статьи
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи

В Австралии из-за нехватки салата KFC пришлось добавить вместо него капусту в бургеры. Компания объяснила это сбоями в цепочке поставок после сильного наводнения в начале этого года. В Великобритании McDonald’s пришлось использовать один кусок помидора вместо двух из-за дорогого газового отопления теплиц.

Как писала газета The New York Times, пивовары жалуются, что им приходится сталкиваться не только с увеличением счетов за электричество и подорожанием ячменя, но и с «беспрецедентной» нехваткой пивных бутылок. Издание отмечает, что проблема состоит не столько в их отсутствии, сколько в том, что покупателей трудно заставить возвращать назад пустую тару. С них взимается дополнительно 8 центов за каждую бутылку; эти деньги они могут вернуть обратно, если сдадут стеклянную тару.

Авторы
Теги
Елена Чернышова
продукты дефицит

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Президент Бразилии попросил супермаркеты снизить цены на продукты
Экономика
Байден заявил, что не может «по щелчку» снизить цены на бензин и продукты
Политика
Захарова назвала санкции Запада причиной роста цен на продукты в мире
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter