В Госдуме раскритиковали исполнение правительством нацпроектов

«Никакого анализа причин такого снижения не дается. А это реальная картина, свидетельствующая если не о полном провале программы, то как минимум о серьезных проблемах ее реализации. Минэкономразвития России это просто игнорируется», — говорится в заключении. РБК отправил запрос в Минэкономразвития.

В заключении приводится позиция комитета Думы по экономической политике: меры господдержки пока не оказали существенного влияния на развитие малого и среднего бизнеса. Объем кредитов малому и среднему бизнесу уменьшается, роста занятости в этом секторе нет.

Существенное увеличение финансовых ресурсов не отражается на ожидаемых итогах реализации соответствующих госпрограмм, а выделение крупных сумм на неэффективные программы вызывает сомнения, констатирует комитет по бюджету.

Нацпроекты исполняются слабо

Депутаты отметили проблемы с исполнением нацпроектов: на 22 мая 2019 года более половины нацпроектов были исполнены менее чем на 20% от общих лимитов бюджетных расходов на год.

«Критически низкий» уровень исполнения сложился по нацпроекту «Цифровая экономика» — менее 1%;

Низкий уровень реализации отмечается у нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — 2,9%;

Уровень исполнения по нацпроекту «Производительность труда и поддержка занятости» составил 4%, «Экология» — 7,5%, «Образование» — 15,8%, «Культура» — 17,7%.

«Указанные обстоятельства создают риски принятия недостаточно обоснованных или несвоевременных решений, в том числе и в ходе реализации национальных проектов», — считает комитет по бюджету.

Губернаторов равняют под национальные цели

Еще одной проблемой, которая влияет на исполнение нацпроектов, депутаты считают тот факт, что эффективность работы губернаторов регионов оценивается по практически одинаковому набору целевых индикаторов. А нужно учитывать социально-экономическую дифференциацию регионов, считает комитет и призывает скорректировать цели каждого региона с учетом их особенностей.

Например, производительность труда все регионы должны нарастить на 22–26% к 2024 году, но где-то, как в Тамбовской области, прирост производительности в 2011–2016 годах составил 48%, а где-то, как в Еврейской автономной области, производительность за тот же период сократилась на 10%.

Госкомпании недоплачивают в бюджет

В очередной раз правительство снижает прогноз по выплатам дивидендов госкомпаний в бюджет — сразу на 144 млрд руб. относительно закона о бюджете. Это связано «с корректировкой чистой прибыли организаций за 2018 год по фактическим данным опубликованной финансовой отчетности, а также с учетом возможных рисков недопоступления дивидендов по ряду компаний».

Анализ Счетной палаты, который приводится в заключении комитета по бюджету, показал, что наиболее существенны риски недополучения дивидендов от «Роснефтегаза», РЖД, «Транснефти», «Россетей», «РусГидро» и «Аэрофлота». Снижение выплат со стороны этих компаний составит 83,7 млрд руб. относительно первоначального прогноза.

«Возможно, руководство госкомпаний не читает оптимистичные отчеты правительства об экономическом росте и показывает прибыль, как она есть — низкую, — говорит РБК член комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов. — Или же не очень эффективно управляют вверенным им государственным имуществом». «Для меня это показатели того, что чиновники не справляются с поставленной задачей — контролем за госкомпаниями», — добавляет депутат.

Правительственные поправки в бюджет также недостаточно прозрачны, считают депутаты. Например, Минфин увеличил прогноз поступлений по статье «Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства» на 38%, или 41,8 млрд руб. Это очень крупная сумма, но она объясняется некими «отдельными решениями» правительства, которые в поправках не раскрываются, говорится в заключении комитета.