Налоговая начала включать компании в закрытый реестр выгодоприобретателей

Компаниям начали приходить сообщения от налоговой о включении в закрытый реестр выгодоприобретателей по НДС за связи с сомнительными поставщиками. Речь об исключительных случаях, и они касаются свежих нарушений, утверждают в ФНС

Фото: Антон Вергун / ТАСС

Инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) начали по новому порядку вызывать налогоплательщиков для дачи показаний по поводу их возможных связей с сомнительными поставщиками и правомерности вычета налога на добавленную стоимость (НДС). Всем им сообщают о попадании в так называемый Федеральный реестр выгодоприобретателей (ФРВ). Об этом РБК рассказали несколько налоговых консультантов. Один из них уточнил, что письма с уведомлениями стали приходить с конца первого квартала этого года, только за последние две недели перед майскими праздниками о получении приглашений сообщили шесть клиентов. Речь идет о пяти-шести вызовах в месяц, отметил другой собеседник.

Для налогоплательщиков попадание в ФРВ становится неожиданностью, потому что реестр закрытый: он внедрен внутренним приказом с грифом «для служебного пользования», знает источник РБК.

Речь идет о компаниях, которых сотрудники ФНС заподозрили в получении необоснованной налоговой выгоды от использования схем с сомнительными контрагентами. От них требуют в обязательном порядке явиться в налоговый орган на заседание комиссии по рассмотрению деятельности налогоплательщиков, включенных в ФРВ, писал в апреле проект «Контрагент.рф». Суть претензий, как правило, сводится к тому, что организация — плательщик НДС неправомерно вычла из налоговой базы суммы, которые заплатила такому неблагонадежному поставщику, соответственно, недоплатив в бюджет.

«В реестр потенциальных выгодоприобретателей от неправомерного применения вычетов по НДС может попасть компания, в действиях которой имеются признаки умысла и которые направлены на уклонение от уплаты НДС. Основной акцент при осуществлении налогового контроля сосредоточен на пресечении случаев совершения налогоплательщиками в текущем году умышленных действий, направленных на уклонение от уплаты НДС. Одним из критериев попадания компании в этот реестр может быть использование такой компанией так называемого бумажного НДС», — сообщили РБК в пресс-службе ФНС. Подобный контроль направлен на «пресечение умышленных действий, которые совершаются прямо сейчас и наносят ущерб бюджетной системе», подчеркнули там.

О том, что региональным управлениям ФНС поручено к середине декабря 2021 года сформировать список фигурантов ФРВ, который потом поступит в центральный аппарат службы, сообщали профильные Telegram-каналы.

Ужесточение контроля

НДС — это косвенный налог, который представляет собой надбавку к цене продукта, уплачиваемую на всех этапах производственной цепочки. Участник этой цепочки, оплативший поставщику НДС, вправе вычесть его из своей налоговой базы. Ежеквартально плательщики НДС подают декларации, где отражают все покупки и продажи у контрагентов. Декларации проверяются автоматически с помощью контрольно-аналитических систем ФНС, в частности АСК НДС. Проблемы возникают тогда, когда в ходе камеральной проверки обнаруживаются разрывы в цепочке НДС. Разрывы могут произойти по ошибке — из-за неправильного заполнения декларации — или же могут означать, что кто-то из участников цепочки умышленно уклонился от обязательных платежей в бюджет, то есть стал выгодоприобретателем.

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Если налогоплательщика подозревают в уклонении от налога, то он дает пояснения, подтверждающие документы и уточняет декларацию в случае необходимости. Если он не может подтвердить реальность сделки с контрагентом, отказывается уточнять декларацию и уплатить налог, то налоговая может инициировать выездные проверки, которые могут завершиться доначислениями налогов.

Неправомерные схемы оптимизации НДС налоговики пресекали и раньше, однако нарушителей не собирали в единой базе. «Новый подход стал жестче — для попавших в реестр фактически идет постоянная проверка», — отметил один из источников РБК.

В декабре ФНС распорядилась не допускать направления налогоплательщикам неправомерных уведомлений о вызове в налоговый орган, напомнив, что комиссии по вопросам легализации налоговой базы отменены (институт таких комиссий был создан в 2013 году для контроля за уплатой налогов в условиях автоматизации налогового контроля).

Эксперт аппарата уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Вадим Зарипов говорит, что «вместо комиссий по вопросам легализации налоговой базы действуют так называемые рабочие группы, на которые вызывают в первую очередь не организаторов фирм-однодневок, а руководителей вполне реальных организаций со стабильным оборотом».

«Вызов налогоплательщика в налоговый орган для представления пояснений осуществляется в исключительных случаях», — подчеркнули в ФНС. Например, это может произойти, если у налогового органа имеется информация о признаках уклонения от уплаты НДС и неправомерном применении вычетов по нереальным операциям, — тогда налоговый орган вправе на основании ст. 31 Налогового кодекса пригласить налогоплательщика в налоговый орган для представления пояснений по конкретным сделкам, указали в ФНС. «Это помогает налоговому органу сформировать более полное понимание о таких операциях, условиях их совершения и избежать проведения излишних мероприятий налогового контроля», — добавили там.

Предварительное общение с налогоплательщиками помогает снизить конфликтность, а также исключает дополнительную нагрузку на бизнес, отмечает пресс-служба ФНС, указывая, что выездная проверка является «исключительной мерой реагирования на факты нарушения налогового законодательства».

Причины попадания в реестр

Компании попадают в ФРВ, если ранее были установлены факты их взаимодействия с сомнительными компаниями по результатам контрольных мероприятий — камеральных или выездных проверок, говорит ведущий юрист налоговой практики юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков. «Как показывает практика, для попадания в ФРВ не обязательно наличие вступившего в силу решения по результатам проверки», — отмечает он.

Среди признаков сомнительных контрагентов юрист выделяет следующие:

контрагент имеет признаки технической компании (минимальная стоимость активов, высокий удельный вес вычетов НДС, численность сотрудников менее трех человек, максимально приближенные к доходам расходы в отчетности и т.д.);

налоговый орган не усматривает у контрагента источника закупки реализованного впоследствии товара;

контрагент был замечен в связях с техническими компаниями;

контрагент не отвечает на требования, не является на допросы и вызовы.

Однако даже выполнение требований исключить из состава налоговых вычетов те, которые приходятся на сомнительных контрагентов, или предоставление доказательств реальности сделки не гарантирует, что налогоплательщика исключат из ФРВ и не вызовут снова. «На текущий момент получить ответ от ФНС на вопрос, что нужно сделать, чтобы исключить себя из ФРВ, не удалось. Пока получается, что попавший в реестр налогоплательщик становится объектом пристального, постоянного, да и еще заведомо обвинительного внимания налоговых органов», — утверждает Земченков.

ФНС давно объявила, что налогоплательщик не должен нести ответственность за налоговые нарушения своего контрагента дальше, чем в первом звене цепочки, однако на практике с конечного покупателя взыскивают за все разрывы, сетует Зарипов. «Сейчас не существует регламента работы комиссий (они же рабочие группы). А он должен быть: с установленными основаниями вызова, порядком раскрытия сведений со стороны инспекции, со временем, отведенным на представление возражений, с протоколированием встреч и решений», — рассуждает эксперт.

Возможности избежать претензий ФНС

Чтобы обезопасить себя от претензий в уклонении от уплаты НДС, юристы советуют тщательно проверять контрагентов и заключенные с ними договоры. «Кроме того, нужно собирать и хранить информацию, подтверждающую реальность взаимодействия и исполнения договорных обязательств с поставщиком. Это может быть деловая переписка, сканы журналов выдачи пропусков, фото- и видеофиксация въезда автомобилей контрагентов и т.д. Такое «портфолио» по контрагенту вкупе с первичными документами о сделке если не исключит полностью риск возникновения претензий, то позволит с минимальными затратами осуществить процедуру защиты», — советует Земченков.

Для того чтобы не попасть в ФРВ, следует не терять осмотрительность даже в длительных договорных отношениях с контрагентами, а также не игнорировать проявленный интерес ФНС, рекомендует ведущий юрист налоговой практики Amulex.ru Ирина Бычкова. «Не стоит оставлять без внимания письма, уведомления и требования налоговых органов, присутствовать на заседаниях рабочих групп и давать как устные, под протокол, так и письменные пояснения, представлять подтверждающие документы. При необходимости — корректировать свои налоговые обязательства», — отмечает она.

НДС — ключевой налог, наполняющий государственную казну. По данным ФНС, в 2021 году от внутреннего НДС в бюджет поступило почти 5,5 трлн руб., или 21,7% всех доходов федерального бюджета.