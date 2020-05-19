Reuters узнал о планах NASDAQ ужесточить IPO для китайских компаний

Под новые требования американской биржи может попасть около трети компаний из КНР, которые решили выйти на фондовую площадку в Нью-Йорке

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Американская биржа NASDAQ намерена в ближайшее время ужесточить правила IPO, сообщает Reuters со ссылкой на собеседников, знакомых с ситуацией.

По словам источников агентства, в документах NASDAQ напрямую не говорится о том, что изменения направлены против китайских компаний, однако требования к прозрачной отчетности и отсутствию связей с инсайдерами в основном скажутся именно на них.

Нововведение, в соответствии с которым компаниям из целого ряда стран необходимо привлечь в ходе IPO $25 млн или не менее четверти рыночной капитализации, коснется небольших китайских компаний, чьи акции контролируются всего несколькими владельцами, а потому практически не участвуют в торгах. Низкая ликвидность подобных активов делает их непривлекательными в глазах крупных инвесторов, в которых заинтересован NASDAQ, указывает агентство.

По данным Reuters, 40 из 155 китайских компаний, которые провели IPO на бирже с 2000 года, не соответствуют новым требованиям NASDAQ.

О необходимости предъявлять более строгие требования к китайским компаниям, которые желают выйти на биржу в Нью-Йорке, на прошлой неделе в интервью Fox Business говорил президент США Дональд Трамп. При этом, указывал он, в таком случае есть определенная опасность, что вместо NASDAQ китайские компании могут уйти на биржи Лондона или Гонконга.

В то же время Reuters указывает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США неоднократно добивалась от Пекина полных данных аудита китайских компаний, которые выходят на американские фондовые площадки.