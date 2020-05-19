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Экономика ,  
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Верховный суд счел незаконными налоговые штрафы из-за вины поставщиков

Бизнес не должен нести налоговую ответственность за нарушения своих поставщиков, определил Верховный суд. Зачастую налоговики штрафуют компании за действия контрагентов, а суды решают споры не в пользу бизнеса, говорят юристы
Фото: star.ru
Фото: star.ru

Верховный суд признал незаконным отказывать бизнесу в вычетах по налогу на добавленную стоимость (НДС) из-за действий контрагентов. Новое определение дает надежду, что в будущем ВС не поддержит «карательные подходы» к подобным спорам, рассчитывают опрошенные РБК юристы.

Решение принято по делу судоремонтной компании «Звездочка» (Мурманск), закупившей продукцию у поставщика, который по мнению налоговиков, имел признаки «однодневки»: платил минимум налогов, в штате числился один сотрудник, у компании не было транспорта и производственных активов, а доля налоговых вычетов по НДС за проверяемый период достигала 98%. Инспекция сочла, что «Звездочка» «не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента», компании начислили 24 млн руб. НДС, пени и штрафа.

Верховный суд отменил доначисления и оправил дело на новое рассмотрение. Ссылаясь на позицию Конституционного суда, он указал, что бизнес не может отвечать за всю цепочку контрагентов и нельзя лишать вычетов по НДС тех, кто не стремился уйти от налогов и не знал о нарушениях поставщика.

На дела о «недобросовестных контрагентах» сегодня приходится львиная доля налоговых споров, рассказал РБК партнер Taxology Алексей Артюх, и 85% из них завершается не в пользу бизнеса.

Подробнее о решении Верховного суда и его последствиях читайте в материале РБК Pro.

Верховный суд указал, что налоговые органы и суды должны оценивать соблюдение должной осмотрительности в каждой конкретной ситуации с учетом специфики товаров/услуг и масштаба сделки. «Неразумно требовать от бизнеса осмотрительности при заключении сделок, как ее понимают налоговые органы, если такая осмотрительность не нужна при ведении бизнеса», — отмечает Артюх.

То, что товары «Звездочке» были в реальности поставлены, в суде опровергнуто не было. При оспаривании решения в судах «Звездочка» приводила доводы, что поставщик арендовал склад в Мурманске, а товары поставлял, привлекая экспедиторов. Налоговые органы лишь «предположили» нарушения по косвенным признакам, возмущается Артюх: «Такого скудного набора доказательств явно не хватает для наказания налогоплательщика, но именно такую парадоксальную картину в налоговых спорах можно наблюдать сегодня в разных концах страны».

Отсутствие штата, основных, транспортных средств сами по себе не доказывают фиктивность деятельности юрлица, поясняет главный юрконсультант практики налоговых споров МЭФ PKF Наталья Абрамова. Торговать оптом возможно и значительно экономнее при содействии одного сотрудника, привлекая третьих лиц и арендуя помещение. К тому же налоговый орган не доказал, что контрагент уходил от уплаты налогов: не нашел признаки вывода средств по фиктивным документам, обналичивания, перевода средств в офшоры и тому подобного, отмечает Абрамова.

Для судов, налоговых органов и бизнеса новое определение ВС — хорошая инструкция в аналогичных делах, считает партнер ФБК Legal Галина Акчурина. Однако спор касается операций 2013-2015 годов, и поэтому на них не распространилась действующая с 2017 года статья 54.1 Налогового кодекса (против ухода от налогов). Бизнес-сообщество жаловалось на «карательные подходы» в применения этой статьи. Налоговые органы выигрывают 90% таких споров.

Главным вопросом остается, будут ли подходы из нового определения ВС применяться к делам по статье 54.1 НК. «Уже через год-два абсолютное большинство аналогичных по фактуре споров будет рассматриваться в судах по «новым» правилам статьи 54.1 НК», — предупреждает Артюх.

Автор: Ольга Агеева
Теги: Налоги, НДС, поставщики, Верховный суд
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