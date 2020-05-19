Верховный суд счел незаконными налоговые штрафы из-за вины поставщиков

Бизнес не должен нести налоговую ответственность за нарушения своих поставщиков, определил Верховный суд. Зачастую налоговики штрафуют компании за действия контрагентов, а суды решают споры не в пользу бизнеса, говорят юристы

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Верховный суд признал незаконным отказывать бизнесу в вычетах по налогу на добавленную стоимость (НДС) из-за действий контрагентов. Новое определение дает надежду, что в будущем ВС не поддержит «карательные подходы» к подобным спорам, рассчитывают опрошенные РБК юристы.

Решение принято по делу судоремонтной компании «Звездочка» (Мурманск), закупившей продукцию у поставщика, который по мнению налоговиков, имел признаки «однодневки»: платил минимум налогов, в штате числился один сотрудник, у компании не было транспорта и производственных активов, а доля налоговых вычетов по НДС за проверяемый период достигала 98%. Инспекция сочла, что «Звездочка» «не проявила должной осмотрительности при выборе контрагента», компании начислили 24 млн руб. НДС, пени и штрафа.

Верховный суд отменил доначисления и оправил дело на новое рассмотрение. Ссылаясь на позицию Конституционного суда, он указал, что бизнес не может отвечать за всю цепочку контрагентов и нельзя лишать вычетов по НДС тех, кто не стремился уйти от налогов и не знал о нарушениях поставщика.

На дела о «недобросовестных контрагентах» сегодня приходится львиная доля налоговых споров, рассказал РБК партнер Taxology Алексей Артюх, и 85% из них завершается не в пользу бизнеса.