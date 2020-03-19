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Пандемия коронавируса ,  
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Володин предложил поддержать инвесторов в развлечения из-за вируса

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и правительство подумать над мерами поддержки бизнеса, открывшего на кредитные средства гостиницы, развлекательные и торговые центры, которые сейчас пустуют в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на заседании нижней палаты, где присутствовал министр финансов Антон Силуанов. РБК следил за трансляцией.

Володин обратил внимание депутатов, что в связи с пандемией многие организации, особенно задействованные в сфере отдыха, туризма, торговли, испытывают проблемы. «Допустим, построен большой детский развлекательный центр на кредиты банков. В связи с коронавирусом закрыт сегодня. Но необходимо проценты по кредиту уплачивать, а, как вы понимаете, в этой ситуации сложность одна: из-за коронавируса не работает этот большой детский центр», — пояснил спикер Госдумы.

Аналогичная ситуация коснулась и гостиничной отрасли, где количество клиентов значительно снизилось, добавил он.

«Было бы правильно вместе с руководителями профильных комитетов подумать об этом и совместно с Минфином, правительством как можно быстрее поддержать тех наших инвесторов, кто вложился в такие важные сферы, как детский отдых, гостиничное хозяйство, но сегодня испытал сложности, из-за того что в связи с коронавирусом все эти учреждения закрыты», — подчеркнул Володин.

Он предположил, что правительству следует предложить отсрочить выплату платежей по кредитам для такого бизнеса.

Силуанов, в свою очередь, рассказал депутатам о мерах, предпринимаемых правительством для поддержки пострадавших от пандемии отраслей: «План предусматривает оказание поддержки ключевым отраслям: это авиаперевозки, туризм, вопросы торговли, малое и среднее предпринимательство».

Среди мер помощи — субсидирование процентных ставок, отсрочка при уплате налогов, прямые бюджетные вложения, государственные гарантии и сокращение числа проверок, в том числе налоговых. Силуанов напомнил, что для поддержки соответствующих отраслей выделен фонд в размере 300 млрд руб.

«Перечень мер правительством разработан, сегодня мы начинаем уже его реализацию», — заключил министр.

Правительство решило на три месяца отсрочить для малых и средних предприятий уплату страховых взносов, а также временно отложить выплату аренды для нанимателей государственного или муниципального имущества. Для предприятий из реестра МСП вводится мораторий на проверки, в том числе налоговые и таможенные.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о намерении властей предоставить отсрочки налоговых платежей для отраслей экономики, оказавшихся в сложной ситуации. Также туроператоров освободят от оплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь».

Ранее сообщалось, что Федеральной налоговой службе поручено предоставить отсрочку туристическим фирмам и авиакомпаниям при уплате налогов и страховых взносов до 1 мая.

Теги: коронавирус, Госдума, бизнес, поддержка
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