Володин предложил поддержать инвесторов в развлечения из-за вируса

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и правительство подумать над мерами поддержки бизнеса, открывшего на кредитные средства гостиницы, развлекательные и торговые центры, которые сейчас пустуют в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом он заявил на заседании нижней палаты, где присутствовал министр финансов Антон Силуанов. РБК следил за трансляцией.

Володин обратил внимание депутатов, что в связи с пандемией многие организации, особенно задействованные в сфере отдыха, туризма, торговли, испытывают проблемы. «Допустим, построен большой детский развлекательный центр на кредиты банков. В связи с коронавирусом закрыт сегодня. Но необходимо проценты по кредиту уплачивать, а, как вы понимаете, в этой ситуации сложность одна: из-за коронавируса не работает этот большой детский центр», — пояснил спикер Госдумы.

Аналогичная ситуация коснулась и гостиничной отрасли, где количество клиентов значительно снизилось, добавил он.

«Было бы правильно вместе с руководителями профильных комитетов подумать об этом и совместно с Минфином, правительством как можно быстрее поддержать тех наших инвесторов, кто вложился в такие важные сферы, как детский отдых, гостиничное хозяйство, но сегодня испытал сложности, из-за того что в связи с коронавирусом все эти учреждения закрыты», — подчеркнул Володин.

Он предположил, что правительству следует предложить отсрочить выплату платежей по кредитам для такого бизнеса.