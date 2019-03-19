Минфин внедрит механизм решения споров с налоговиками за рубежом

Российские компании смогут обратиться в Минфин за помощью, если им доначислили налоги за рубежом. Однако в этой процедуре есть свои «подводные камни»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Минфин разработал поправки в Налоговый кодекс, которые дают новые возможности для урегулирования споров по международным сделкам. Законопроект опубликован на портале раскрытия проектов нормативно-правовых актов.

Россия заключила соглашения об избежании двойного налогообложения с 84 странами. При этом российское законодательство не предусматривает детальный порядок разрешения разногласий с зарубежными налоговыми органами.

«Если возникали налоговые споры за рубежом, например швейцарской компании российской группы доначислили налог по сделке с российской компанией, налогоплательщик на практике не имел возможности обратиться в Минфин с просьбой подключиться к урегулированию спора или обратиться с просьбой о соответствующем уменьшении уплаченного налога в России», — рассказала РБК партнер группы по оказанию услуг в области трансфертного ценообразования КПМГ в России и СНГ Ольга Плетнева.

Переговоры между компетентными органами разных стран — эффективный инструмент устранения двойного налогообложения, считает партнер департамента по налогообложению и праву Deloitte Дмитрий Кулаков.