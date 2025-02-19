Китай сократил долю в госдолге США до минимума за более чем 15 лет

Китай снижает свою долю в казначейских облигациях США уже более десяти лет, пытаясь диверсифицировать вложения. Часть активов Пекин хранит в золоте — «тихой гавани» в кризисные моменты

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Китай сократил свою долю в американском госдолге до минимума с 2009 года, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные Минфина США.

Газета пишет, что объем американского госдолга, находящегося в собственности китайских инвесторов, сократился в 2024 году на $57 млрд и составил $759 млрд.

«Примерно в 2010 году Китай принял решение, что хранение казначейских облигаций сопряжено с риском, и с точки зрения геополитики было плохо, что большая часть богатств Китая находится в руках геополитического соперника», — сказал старший научный сотрудник Совета по международным отношениям и бывший сотрудник Минфина США Брэд Сетсер.

Газета отмечает, что снижение доли Пекина в госдолге США отражает позицию Китая и желание диверсифицировать свои резервы. С пиковых значений в 2011 году доля Китая в казначейских облигациях упала примерно на $550 млрд, указывает FT.

Неназванный источник издания, знакомый со схемой управления иностранными резервами Китая, отметил, что КНР продолжит сокращать объем своей доли в долге США в рамках диверсификации. Однако он добавил, что «не все казначейские облигации США, которыми владеет Китай, напрямую хранятся в американских учреждениях», часть из них находится в депозитариях Euroclear или Clearstream «в целях диверсификации рисков».

Председатель Форума официальных валютных и финансовых учреждений США Марк Собел указал, что Пекин наращивает свои вложения в другие активы, например золото — «тихую гавань» во времена экономических и рыночных потрясений.

Госдолг США на текущий момент почти достиг рекордных $36,5 трлн. Средний ВВП за 2024 финансовый год составил $28,83 трлн. В результате отношение долга к ВВП составляет более 125%.