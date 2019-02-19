Антимонопольщики назвали необходимым рост цен на продукты

Рост цен на продукты — нормальное явление для рыночной экономики, без которого невозможно развитие производства, считают в ФАС. По итогам 2018 года инфляция в России ускорилась до 4,3%

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Если цены на продукты перестанут расти, то их производители не смогут получать адекватную прибыль и вкладываться в развитие своего производства. Такое мнение в интервью «РИА Новости» высказал замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Андрей Цыганов.

Он отметил, что рост цен на продукты — это нормальный процесс, и призвал покупателей понимать, что при низких ценах развитие производства невозможно. Если же цены держатся на одном уровне, то это может говорить о наличии картельного сговора, заключил он.

«Корректировки цен, когда они сначала снижаются, а потом отскакивают вверх — это нормальное явление для рыночной экономики», — подчеркнул Цыганов.

Например, подорожание яиц и мяса птицы в 2018 году было связано с прежними вложениями в развитие этого сектора, пояснил чиновник.