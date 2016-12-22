Сбербанк предоставил «Системе» кредит для выплат «Башнефти»

Сбербанк предоставит АФК «Система» кредит на сумму до 105 млрд руб. Эти средства пойдут, в частности, на исполнение обязательств по мировому соглашению с «Роснефтью», «Башнефтью» и Башкирией

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

АФК «Система» подписала кредитное соглашение со Сбербанком для исполнения обязательств по мировому соглашению с «Роснефтью», «Башнефтью» и Башкирией. Об этом говорится в сообщении «Системы», поступившем в РБК.

Кредитная линия Сбербанка будет предоставлена на сумму до 105 млрд руб. сроком на пять лет. «На исполнение обязательств по мировому соглашению будет выбрано 40 млрд руб. Остальная сумма может быть использована АФК «Система» по мере необходимости для рефинансирования кредитных обязательств корпорации», — говорится в сообщении. Согласно мировому соглашению, еще 40 млрд руб. на выплату «Башнефти» «Системе» должен был предоставить РФПИ. Планирует ли корпорация направить деньги Сбербанка на рефинансирование кредита фонда, представитель корпорации не говорит.

Обеспечением по кредиту Сбербанка выступят обыкновенные акции МТС, которые будут оформляться в залог по мере выработки кредита пропорционально коэффициенту LTV (loan-to-value), говорится в сообщении «Системы». Количество заложенных акций будет рассчитываться по формуле, исходя в том числе из их рыночной цены, объясняет источник, близкий к корпорации. При получении 40 млрд будет заложено около 11% МТС (в мировом соглашении говорилось о 31,8%), говорит источник, знакомый с условиями соглашения.

«Система» будет получать доход по заложенным акциям, объяснил РБК представитель АФК. Договор со Сбербанком не накладывает ограничений на получение дивидендов от МТС, кроме того, АФК сможет голосовать заложенными акциями, добавил он.

Соглашение допускает досрочное погашение кредита. «Система» имеет право без согласования со Сбербанком вести инвестиционную деятельность и выплачивать дивиденды из средств, полученных от монетизации активов, говорится в сообщении корпорации. При согласовании с кредитором возможны выплаты за счет средств из других источников. В первую очередь речь идет о получении дивидендов от дочерних компаний, уточнил источник, близкий к «Системе».

В июне 2017 года «Роснефть» подала к АФК «Система» иск о взыскании 170,6 млрд руб. в качестве компенсации за ущерб, нанесенный при реорганизации «Башнефти». В августе того же год Арбитражный суд Башкирии удовлетворил этот иск, снизив сумму компенсации до 136,3 млрд руб., а в декабре «Роснефть» и «Система» заключили мировое соглашение об отзыве взаимных претензий.

Согласно его условиям, АФК «Система» должна выплатить 100 млрд руб., из которых 20 млрд руб. уже были перечислены «Роснефти». Так, 40 млрд руб. «Система» должна выплатить до 28 февраля, а еще 40 млрд руб. — до 30 марта 2018 года. Привлечение ответчиками средств для возмещения убытков осуществляется при содействии Российского фонда прямых инвестиций и Сбербанка.