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Денежный рынок: ЦБ снизил ставку и провел рублевую интервенцию
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Денежный рынок: ЦБ снизил ставку и провел рублевую интервенцию
Экономика, 19 фев 2010, 11:50
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Денежный рынок: ЦБ снизил ставку и провел рублевую интервенцию
Рост курса доллара на фоне повышения ставок ФРС вынуждает ЦБ проводить рублевую интервенцию.

Согласно обнародованным Банком России в пятницу, 19 февраля, параметрам аукциона прямого РЕПО: для операций сроком на один день лимит предоставляемых средств равен 10 млрд руб., минимальная процентная ставка - 6% годовых (код S0), для операций сроком на семь дней лимит предоставляемых средств равен 50 млрд руб., минимальная процентная ставка - 6% годовых (код S1).Ставка по кредитам overnight на 18 февраля не изменилась и составила 4%, ставка MosPrime по трехмесячным кредитам составила 5,72% (-3 б.п.), ставка Mibor по однодневным кредитам на 19 февраля - 4,47% (+14 б.п.).

На начало операционного дня 19 февраля остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России по Российской Федерации (включая остатки средств на ОРЦБ) составили 503,8 млрд руб. (-21,2 млрд руб.), в том числе средства на корсчетах по Московскому региону - 335,0 млрд руб. (-0,8 млрд руб.). При этом остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 февраля 2010г. были на уровне 393,6 млрд руб. (+36,2 млрд руб.). Положительное сальдо операций Банка России по поддержанию рублевой ликвидности составило 116,6 млрд руб. (+32,3 млрд руб.).

Рост курса доллара на фоне повышения ставок ФРС вынуждает ЦБ проводить рублевую интервенцию. В четверг ЦБ приобрел около 2 млрд долл. Это поддержало краткосрочные ставки. С другой стороны, рынок ожидал от ЦБ РФ снижения ставки рефинансирования, что оказывало давление на доходность трехмесячных кредитов на рынке МБК. Утром в пятницу, 19 февраля, ставка была снижена на 0,25 п.п., до 8,5%, что, по всей видимости, приведет к дальнейшему сокращению ставок в течение пятницы.

На начало операционного дня 19 февраля задолженность кредитных организаций РФ перед Банком России по кредитам overnight составила 100,4 млн руб. (561 млн руб.) при погашенной задолженности по предоставленным 18 февраля внутридневным кредитам в объеме 113,94 млрд руб., по ломбардным кредитам - 19 млрд 337,7 млн руб. (-1 млрд 110 млн руб.), по кредитам, обеспеченным "нерыночными" активами или поручительствами, - 291 млрд 266,8 млн руб. (-27 млрд 986,6 млн руб.).

18 февраля на 11:30 мск ЦБ предоставил по операциям прямого РЕПО сроком на один день 5 млрд 881,76 млн руб. (средневзвешенная ставка - 6,15%). На 16:30 ЦБ предоставил еще 74,84 млн руб. по операциям прямого РЕПО сроком на один день (средневзвешенная ставка - 6,02 %).

На начало операционного дня 19 февраля 2010г. задолженность кредитных организаций перед Банком России по операциям прямого РЕПО на аукционной основе составила 36 млрд 486,4 млн руб. (-1 млрд 706,6 млн руб.). Задолженность по операциям прямого РЕПО по фиксированной ставке снизилась до нуля.

Как отметил эксперт банка "Траст" Владимир Брагин, в четверг ситуация на рынке МБК была несколько напряженной. В середине дня наблюдалась потребность в рублях со стороны нерезидентов, вследствие чего ставки заметно выросли. С утра они находились на уровне 3,75-4,25%, к полудню - под 4,0%, а ближе к концу торгов повысились до 4,0-4,25%. На рынке валютных свопов ставки по-прежнему чуть выше - 4,5-4,6% к закрытию. Стоимость фондирования по междилерскому РЕПО под залог ОФЗ и облигаций первого эшелона постепенно растет и накануне достигла 4,62-4,65%.

Эксперты компании "Тройка диалог" указывают, что краткосрочные ставки денежного рынка остались на прежнем уровне (overnight - 4,00%), в то время как более длинные продолжали снижаться. Рост располагаемой ликвидности в банковской системе снизил спрос на рефинансирование в ЦБ: в рамках однодневного РЕПО банки привлекли лишь 5,9 млрд руб. под ставку в 6,15%. Трехмесячные ставки опустились еще на 3 б. п., до 5,72%.

Quote.rbc.ru

Теги: ФРС , ЦБ , курс доллара
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