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Военная операция на Украине ,  
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Финский производитель оружия для Украины столкнулся с забастовкой рабочих

Yle: забастовки в Финляндии затронут производителя оружия для Украины Nammo
Сюжет
Военная операция на Украине
Забастовка в Финляндии в начале февраля впервые затронет оборонные предприятия, в частности, производство пороха на заводах Nammo. По оценке гендиректора, производство остановится на четыре дня, а у заводов много заказов
Фото: Jana Neumann / Bundeswehr / dpa / Global Look Press
Фото: Jana Neumann / Bundeswehr / dpa / Global Look Press

Запланированные на 1–2 февраля забастовки в Финляндии затронут ранее не участвовавших в ней представителей оборонной промышленности, в частности предприятия производителя боеприпасов Nammo, передает Yle. Забастовка окажет наибольшее влияние на производство пороха, в то время как в мире наблюдается большой дефицит пороха, отмечает агентство.

В октябре 2023 года власти Швеции заключили первый контракт с Nammo, предусматривающий выпуск артиллерийских снарядов для Украины. Как сообщало украинское издание «Фокус» 14 января, Шведское управление оборонной техники заключило и новый контракт с компанией Nammo, предусматривающий увеличение производства и поставок артиллерийских боеприпасов для Украины калибра 155-мм.

Двухдневная забастовка остановит производство на трех заводах компании по производству пороха в Лапуа, Састамала и Вихтавуори. По оценкам гендиректора компании Раймо Хеласмяки, вместе с выходом на прежние мощности, в частности, на заводе по производству нитроцеллюлозы в Вихтавуори, производство будет остановлено на четыре дня.

«Портфели заказов на этот год заполнены на всех четырех заводах», — рассказал Хеласмяки, добавив, что остановка производства повлияет в том числе на поставки Украине. Москва осуждает военную помощь Киеву.

Гендиректор компании уже обратился в Минобороны и Вооруженные силы Финляндии. Он надеется, что власти свяжутся с Промышленным союзом, который устраивает забастовку, и апеллирует к тому, что производство оборонной техники — это дело властей, когда речь идет о безопасности поставок.

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Фото:neste.com

В то же время финское Минобороны заявило Talouselämä, что забастовка не повлияет на количество или качество техники, переданной Украине. Yle не удалось связаться с министром обороны Антти Хяккяненом для получения комментариев.

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Руководитель отдела по связям с общественностью Промышленного союза Тимо Неваранта сообщил, что обращение властей к профсоюзу может повлиять на забастовку, однако подчеркнул, что ситуация сейчас исключительная.

«У нас в Финляндии никогда не было правительства, которое выступало бы за такое резкое ослабление льгот и прав трудящихся. Благодаря этим мерам правительство превратило себя в социального партнера. Именно поэтому хватка становится все жестче, и компании, которые раньше не участвовали, пострадают от забастовок», — сказал он.

Причиной забастовок стало недовольство реформами правительства, говорили ранее в Промышленном союзе. Рабочие выступают против ограничений на политические забастовки и хотят выстроить с властями диалог, который поможет найти компромисс.

В забастовках участвуют также авиакомпании — на два дня почти во всех аэропортах Финляндии будет приостановлено коммерческое авиасообщение. По данным перевозчика Finnair, это может затронуть около 60 000 клиентов. Примерно такое же количество рабочих затронет забастовка, сообщал Промышленный союз.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Финляндия массовая забастовка оборонная промышленность
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