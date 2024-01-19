«Путь Левши» у России и ошибки «Слова пацана»: полное интервью Аузана

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Конкуренция капиталистической и социалистической систем в мире сменилась «конкуренцией цивилизаций», когда соревнуются большие группы людей, которые сильно отличаются друг от друга, прежде всего, религиями и ценностными установками. Об этом в интервью РБК рассказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. В этой ситуации России мог бы пригодиться характерный для нее «феномен Левши», способность делать нестандартные вещи, считает он.

О том, когда начнется новая глобализация, что можно сказать об экономике России из сериала «Слово пацана» и почему культ силы — плохо для экономического развития и будущего — в полном видео интервью для РБК.