Греция даст гражданам деньги на еду

Помощь от государства распространится на 85% домохозяйств, или около 8,4 млн граждан, заявил премьер-министр Греции

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Греция планирует за счет бюджетных субсидий покрыть 10% расходов на питание для большинства домохозяйств в течение шести месяцев, начиная с февраля 2023 года. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, передает Bloomberg. Субсидии профинансируют из сборов налога на избыточную прибыль двух нефтеперерабатывающих заводов страны.

«Бюджетные расходы составят €650 млн», — сказал он, прежде чем законодатели начали голосование по бюджету страны на 2023 год.

Премьер-министр добавил, что дополнительные выплаты распространятся на 85% домохозяйств, или около 8,4 млн граждан. На данный момент правительство потратило чуть более €15 млрд на смягчение последствий инфляции.

Накануне парламент Греции проголосовал за принятие госбюджета страны на 2023 год. Он предусматривает рост ВВП на 1,8%, в итоге он должен достигнуть €224,134 млрд по сравнению с €210,170 млрд в этом году.

Прогнозируется, что рост инфляции также увеличится на 5% в 2023 году с 9,7% в этом году. Потребление в частном секторе вырастет на 1% с 7,2% в 2022 году.

Голосованию предшествовали дебаты между Мицотакисом и лидером главной оппозиционной партии «Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс», экс-премьером Алексисом Ципрасом.

Оппозиция назвала планы выделять субсидии на покупку еды предвыборным подарком правительства накануне предстоящих в 2023 году парламентских выборов.

Ципрас, в свою очередь, сказал, что домохозяйства с доходом до €750 в месяц потеряли около 40% своей покупательной способности. Комментируя данные властей о том, что они потратили на поддержку греческого населения и бизнеса €55 млрд за три года, он утверждал, что вопрос заключается в том, куда реально ушли средства.

«Подавляющее большинство граждан не только не почувствовало поддержки, но и сталкивается с трудностями, чтобы выжить. У средней греческой семьи заканчиваются деньги в первые 15 дней месяца», — заключил бывший премьер.