Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России

Глава Kinross Пол Роллинсон, который приехал на встречу с Дмитрием Медведевым в Москву, рассказал РБК об интересе международных инвесторов к России. Правительство уже изменило законодательство по рекомендации компании, добавил он

Пол Роллинсон (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон. Он приехал в Москву для участия в заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое в понедельник провел премьер Дмитрий Медведев.

Kinross Gold добывает золото на Дальнем Востоке с 1995 года, за девять месяцев 2019 года компания увеличила добычу на Чукотке (месторождение Купол, изначальные запасы — 24 млн унций, но они уже истощаются) на 13,7%, до 8,3 т. В августе компания приобрела за $283 млн золоторудный проект Чульбаткан в Хабаровском крае с запасами 3,91 млн унций золота у компании бывшего гендиректора «Полюса» Евгения Иванова и планирует вложить в его развитие около $500 млн. По итогам первого полугодия 2019 года компания вошла в тройку крупнейших компаний по добыче золота в России.

«К нам время от времени обращаются компании, пока не имеющие активов в России, интересуются возможностями партнерства. Инвесторы по всему миру смотрят на добычу золота в России, в том числе и через призму нашего опыта», — сказал РБК Роллинсон. По его словам, компания открыта к деловому партнерству, но исходит из того, что для этого в проекте должна быть синергия. Kinross Gold готова предложить технологии и капитал, а от инвесторов ждет интересных проектов, добавил он.

Глава Kinross Gold считает, что именно успешный опыт канадской компании на Дальнем Востоке привлек внимание других инвесторов к региону: например, казахстанской KAZ Minerals (приобрела Баимское месторождение у Millhouse Романа Абрамовича) и австралийской Tigers Realm Coal.

Роллинсон уверен, что если проект Чульбаткан окажется успешным, инвесторов на Дальнем Востоке станет больше. Несколько лет назад, по неофициальным данным, Kinross Gold вела переговоры о партнерстве с Highland Gold Абрамовича. Роллинсон сказал РБК, что поддерживает контакт с «соседями по Чукотке», включая Highland Gold.