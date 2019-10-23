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Глава Kinross заявил об интересе инвесторов к добыче золота в России
Глава Kinross Пол Роллинсон, который приехал на встречу с Дмитрием Медведевым в Москву, рассказал РБК об интересе международных инвесторов к России. Правительство уже изменило законодательство по рекомендации компании, добавил он
Пол Роллинсон (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Канадская Kinross Gold, один из крупнейших в мире производителей золота, открыта к партнерству по добыче золота в России, в том числе и по новому проекту компании — месторождению Чульбаткан в Хабаровском крае, заявил РБК ее президент и главный исполнительный директор Пол Роллинсон. Он приехал в Москву для участия в заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ), которое в понедельник провел премьер Дмитрий Медведев.

Kinross Gold добывает золото на Дальнем Востоке с 1995 года, за девять месяцев 2019 года компания увеличила добычу на Чукотке (месторождение Купол, изначальные запасы — 24 млн унций, но они уже истощаются) на 13,7%, до 8,3 т. В августе компания приобрела за $283 млн золоторудный проект Чульбаткан в Хабаровском крае с запасами 3,91 млн унций золота у компании бывшего гендиректора «Полюса» Евгения Иванова и планирует вложить в его развитие около $500 млн. По итогам первого полугодия 2019 года компания вошла в тройку крупнейших компаний по добыче золота в России.

«К нам время от времени обращаются компании, пока не имеющие активов в России, интересуются возможностями партнерства. Инвесторы по всему миру смотрят на добычу золота в России, в том числе и через призму нашего опыта», — сказал РБК Роллинсон. По его словам, компания открыта к деловому партнерству, но исходит из того, что для этого в проекте должна быть синергия. Kinross Gold готова предложить технологии и капитал, а от инвесторов ждет интересных проектов, добавил он.

Глава Kinross Gold считает, что именно успешный опыт канадской компании на Дальнем Востоке привлек внимание других инвесторов к региону: например, казахстанской KAZ Minerals (приобрела Баимское месторождение у Millhouse Романа Абрамовича) и австралийской Tigers Realm Coal.

Роллинсон уверен, что если проект Чульбаткан окажется успешным, инвесторов на Дальнем Востоке станет больше. Несколько лет назад, по неофициальным данным, Kinross Gold вела переговоры о партнерстве с Highland Gold Абрамовича. Роллинсон сказал РБК, что поддерживает контакт с «соседями по Чукотке», включая Highland Gold.

У Kinross Gold нет никаких особых гарантий от российского правительства по новому проекту Чульбаткан, добычу на котором планирует начать после 2024 года, и компания не просила ни о чем российские власти в рамках заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям. За все время работы этого совета, который был основан в 1994 году «для прямого диалога» власти и бизнеса, Kinross Gold подготовила и представила правительству четыре доклада с рекомендациями для повышения привлекательности инвестклимата в сфере недропользования. «Ряд рекомендаций был принят, и мы увидели существенный прогресс: многие процедуры и регламенты упростились. Например, правительство услышало нас и в этом году расширило заявительный порядок получения лицензий на геологическое изучение недр», — сказал Роллинсон.

Медведев на заседании КСИИ заверил инвесторов (в текущем составе совета — 53 международные корпорации, на заседании присутствовало 38), что с экономикой страны все в порядке. Однако участники КСИИ в числе ее проблем называют непредсказуемость регуляторных изменений, старение населения и неопределенность законодательства.

Повестка последнего заседания совета, по словам главы Kinross, была полностью посвящена вопросам ведения бизнеса в России — предсказуемости регулирования, гарантиям инвесторам, а также затрагивались вопросы здравоохранения и экологии. Дело Baring Vostok и ее основателя Майкла Калви, которого обвиняют в мошенничестве из-за сделки с банком «Восточный», на этом заседании не обсуждалось, добавил он.

Прогноз от Kinross

«Я считаю, у золота есть потенциал роста. Сейчас есть ощущение плато, и цена выглядит привлекательной для многих участников рынка. Вместе с тем для своих проектов мы закладываем в бюджет $1200 за унцию», — сказал РБК Роллинсон. Сейчас спотовая цена золота составляет $1494,24 за унцию.

По его словам, в условиях геополитической нестабильности, как и в условиях сильной экономики и сопутствующей ей инфляции, золото становится надежным активом. «Я не говорю, что инвесторам следует все продать, чтобы вложиться в золото. Просто инвестиции в золото никого не подводили последние две тысячи лет», — подчеркнул глава канадской компании.

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Kinross Gold Corporation, Абрамович
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