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Эксперты выявили рост числа наказаний директоров по суду за убытки
С руководителей все чаще взыскивают ущерб не только за злоупотребления и растраты, но и за некомпетентность и бездействие. Эксперты рассказали РБК о причинах прогресса в судебной практике и наиболее интересных делах
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Суды удовлетворяют более половины исков о взыскании ущерба бизнесу непосредственно с руководителей компаний, следует из поступившего в РБК обзора международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton. Если раньше директоров в основном наказывали за грубые нарушения вроде выплаты себе премий в виде трех годовых зарплат, то теперь все чаще за бездействие и некомпетентность, отмечают опрошенные РБК эксперты.

Число взысканий растет

Юристы Debevoise & Plimpton изучили 220 судебных решений за первое полугодие 2019 года (кроме дел о привлечении директоров или бенефициаров бизнеса к субсидиарной ответственности, например при банкротстве).

  • Рост исков к директорам компаний возобновился. Если с 2016 года их количество снижалось и упало на 38% к 2018 году (с 267 до 166), то в первом полугодии 2019 года было рассмотрено на 38% больше исков, чем за аналогичный период прошлого года (54 против 39).

Толчок развитию судебной практики дало постановление пленума Высшего арбитражного суда 2013 года, которое разъяснило, в каких случаях директора должны нести ответственность.

  • Выросла доля удовлетворенных исков. Если в 2016 году суд занял сторону бизнеса в 46% случаев, то в 2018 году — уже в 58% (96 исков из 166), а в первой половине 2019 года — 54% (29 из 54).

Умеренная доля удовлетворенных исков говорит о взвешенном подходе судов к вопросу ответственности руководства компаний, прокомментировал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.

  • Растут и масштабы взысканий. Средний размер компенсации достиг 29,2 млн руб. в 2018 году при максимальном размере удовлетворенного иска 751,3 млн руб.

Ужесточение ответственности

Исследование выявило еще одну тенденцию. Если раньше в подавляющем большинстве случаев директоров наказывали за явно грубые нарушения вроде невыплаты зарплат, ухода от налогов, вывод активов и т.п., то с 2018 года растут иски о бездействии или некомпетентности руководства. Например, из-за отсутствия качественного бухучета, ненадлежащей проверки контрагентов и заключения договоров с неплатежеспособными поставщиками и даже из-за пиратского использования программ и других интеллектуальных прав.

Наиболее интересные дела 2018–2019 годов

  • Гендиректор фирмы «Престиж» переводила средства с корпоративного счета на личный, снимала деньги с бизнес-карты, позже продав свою долю в уставном капитале.
  • С бывшего руководителя «Мурманоблгаза» взыскали 2,7 млн руб. за незаконное использование «1С».
  • С гендиректора торговой фирмы взыскали 26,7 млн руб. недостачи из-за ненадлежащего контроля за учетом товаров.
  • Суд обязал гендиректора «Крафт Плюс» возместить компании свыше 1 млн руб. убытков за несвоевременную уплату штрафов.
  • От бывших гендиректоров петербургского ЗАО «Смоленка» потребовали возместить 9,3 млн руб. убытков компании за то, что они не принимали к вычету НДС и не взыскали дебиторскую задолженность.

Бизнес-требования к директорам компаний всегда были высокими, поэтому рост взысканий именно за неразумные действия говорит скорее о том, что судебная система доросла до качественного рассмотрения этой категории споров, пояснил РБК директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. «Теперь суды глубже вникают в суть правоотношений и стараются разобраться даже в ранее неочевидных вещах. И бизнес обращается с такими, ранее экзотическими исками, поскольку понимает, что теперь есть шанс выиграть такое дело», — отмечает Дмитрий Клеточкин.

Подробнее о том, почему растут взыскания убытков с директоров компаний, читайте в материале РБК Pro.

Автор: Ольга Агеева
Теги: менеджмент, растраты, материальная ответственность, компенсация ущерба
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