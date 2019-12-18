Эксперты выявили рост числа наказаний директоров по суду за убытки

С руководителей все чаще взыскивают ущерб не только за злоупотребления и растраты, но и за некомпетентность и бездействие. Эксперты рассказали РБК о причинах прогресса в судебной практике и наиболее интересных делах

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Суды удовлетворяют более половины исков о взыскании ущерба бизнесу непосредственно с руководителей компаний, следует из поступившего в РБК обзора международной юридической фирмы Debevoise & Plimpton. Если раньше директоров в основном наказывали за грубые нарушения вроде выплаты себе премий в виде трех годовых зарплат, то теперь все чаще за бездействие и некомпетентность, отмечают опрошенные РБК эксперты.

Число взысканий растет

Юристы Debevoise & Plimpton изучили 220 судебных решений за первое полугодие 2019 года (кроме дел о привлечении директоров или бенефициаров бизнеса к субсидиарной ответственности, например при банкротстве).

Рост исков к директорам компаний возобновился. Если с 2016 года их количество снижалось и упало на 38% к 2018 году (с 267 до 166), то в первом полугодии 2019 года было рассмотрено на 38% больше исков, чем за аналогичный период прошлого года (54 против 39).

Толчок развитию судебной практики дало постановление пленума Высшего арбитражного суда 2013 года, которое разъяснило, в каких случаях директора должны нести ответственность.