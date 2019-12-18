Эксперты выявили рост числа наказаний директоров по суду за убытки

- Выросла доля удовлетворенных исков. Если в 2016 году суд занял сторону бизнеса в 46% случаев, то в 2018 году — уже в 58% (96 исков из 166), а в первой половине 2019 года — 54% (29 из 54).
Умеренная доля удовлетворенных исков говорит о взвешенном подходе судов к вопросу ответственности руководства компаний, прокомментировал РБК партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин.
- Растут и масштабы взысканий. Средний размер компенсации достиг 29,2 млн руб. в 2018 году при максимальном размере удовлетворенного иска 751,3 млн руб.
Ужесточение ответственности
Исследование выявило еще одну тенденцию. Если раньше в подавляющем большинстве случаев директоров наказывали за явно грубые нарушения вроде невыплаты зарплат, ухода от налогов, вывод активов и т.п., то с 2018 года растут иски о бездействии или некомпетентности руководства. Например, из-за отсутствия качественного бухучета, ненадлежащей проверки контрагентов и заключения договоров с неплатежеспособными поставщиками и даже из-за пиратского использования программ и других интеллектуальных прав.
Наиболее интересные дела 2018–2019 годов
- Гендиректор фирмы «Престиж» переводила средства с корпоративного счета на личный, снимала деньги с бизнес-карты, позже продав свою долю в уставном капитале.
- С бывшего руководителя «Мурманоблгаза» взыскали 2,7 млн руб. за незаконное использование «1С».
- С гендиректора торговой фирмы взыскали 26,7 млн руб. недостачи из-за ненадлежащего контроля за учетом товаров.
- Суд обязал гендиректора «Крафт Плюс» возместить компании свыше 1 млн руб. убытков за несвоевременную уплату штрафов.
- От бывших гендиректоров петербургского ЗАО «Смоленка» потребовали возместить 9,3 млн руб. убытков компании за то, что они не принимали к вычету НДС и не взыскали дебиторскую задолженность.
Бизнес-требования к директорам компаний всегда были высокими, поэтому рост взысканий именно за неразумные действия говорит скорее о том, что судебная система доросла до качественного рассмотрения этой категории споров, пояснил РБК директор по корпоративному управлению Prosperity Capital Management Денис Спирин. «Теперь суды глубже вникают в суть правоотношений и стараются разобраться даже в ранее неочевидных вещах. И бизнес обращается с такими, ранее экзотическими исками, поскольку понимает, что теперь есть шанс выиграть такое дело», — отмечает Дмитрий Клеточкин.
Подробнее о том, почему растут взыскания убытков с директоров компаний, читайте в материале РБК Pro.