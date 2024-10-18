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Глава ФНС предложил решить проблему кадров за счет госсектора

В госсекторе работает много людей, при этом использование новых технологий могло бы заменить человека в рутинных процессах и высвободить кадры для рынка труда, считает глава ФНС Даниил Егоров
Даниил Егоров
Даниил Егоров (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Госсектор мог бы стать источником кадров для отраслей, где наблюдается дефицит, за счет высвобождения сотрудников в связи с использованием новых технологий, в частности, искусственного интеллекта. Такое мнение высказал глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на посвященной цифровизации сессии Московского финансового форума, передает корреспондент РБК.

«Мы видим, что у нас происходит на рынке труда. У нас в госсекторе работает много народу. И, по идее, как раз применяя эти технологии, мы могли бы дать людей для рынка», — сказал он в ходе обсуждения перспектив применения искусственного интеллекта.

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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Глава ФНС усомнился в том, что роботизация и искусственный интеллект уже повлияли на сокращение численности организаций. «Надо посмотреть, что со штатной численностью организаций происходит. Пока что-то это не сказывается на штатной численности, хотя рутинных процессов у нас громадье», — сказал он.

По мнению Егорова, в обозримом будущем «в цифру» уйдет много рабочих процессов, это уже происходит. «Но выбором этих технологий занимаются люди. Кто этим занимается и каким образом будет делать? То, что я наблюдаю даже у нас в службе, у нас требования к кандидатам меняются фундаментально», — заметил он.

В России уже на протяжении многих месяцев наблюдается рекордно низкая безработица, которая обновляет один исторический минимум за другим. По данным Росстата, уровень безработицы в августе составил 2,4%. Проблема кадрового голода будет сохраняться в ближайшие годы, ожидают власти. Прогноз Минэкономразвития, на основе которого верстается федеральный бюджет, предполагает, что безработица сохранится на уровне 2,6% на всем прогнозном горизонте 2025-2027 годов.

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Теги
Анна Гальчева Анна Гальчева
ФНС кадровый голод безработица искусственный интеллект
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